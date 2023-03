"MUŽ ME NATERAO DA SE SLIKAM GOLA" Bila je poznato TV lice, a nage fotke su je koštale karijere, nije mogla da nađe DOBAR posao!

Voditeljka Milica Bursać pre devet godina slikala se potpuno naga za jedan muški magazin i tada je otkrila da je pristala da se obnaži na nagovor supruga, a jedan od razloga za tu odluku bila teška finansijska situacija.

- Kada su me pozvali iz “Plejboja”, katogorički sam rekla ne. Ali taj razgovor je čuo moj suprug Joca, koji me je ubedio da se slikam! Rekao mi je da to može da bude pun pogodak za moju karijeru, da imam lepo telo koje treba pokazati u tako prestižnom časopisu. Dakle, muž me je nagovorio da se skinem i njegova podrška mi je bila izuzetno bitna. Malo kasnije pozvala sam ih i rekla da pristajem-ispričala je jednom prilikom voditeljka.

-Moram da priznam i da sam u kriminalnoj finansijskoj situaciji i svaka zarada mi je bitna. Nisam dobila neki neverovatno visok honorar, ali jeste dovoljan da budem zadovoljna i da mogu sebi da obezbedim neke stvari- ispričala je ona kada se slikala za ovaj magazin naga, međutim kasnije se pokajala zbog svog postupka.

- Ja sam jedna od retkih osoba koja se pokajala zbog tog slikanja, ne zbog toga što sam se razgolitila u 38. godini, već zato što se ispostavilo da je taj potez pogrešan za nastavak karijere. Naime, u jednom trenutku sam htela da radim u školi kao predavač kratkih formi televizijskog novinarstva i privatne produkcije, jer imam obrazovanje da to budem, ali su me odbili upravo iz razloga što sam se slikala za “Plejboj”. Ako u jednom trenutku odlučim da se više ne bavim televizijom i poželim da se bavim nekim drugim poslom, mislim da će to biti velika prepreka u mojoj karijeri - ispričala je voditeljka jednom prilikom.

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:44 Moka Slavnić se javno obratio sinu Zvezdanu