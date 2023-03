OSMI PUT OPERISALA NOS, UMALO OSTALA BEZ NJEGA! Agonija Dragane Mitar: Zbog infekcije sam morala opet POD NOŽ! Potrošila 15.000 €

Bivša "modelsica" i nekadašnja zadrugarka Dragana Mitar operisala je nos osmi put! Tokom poslednje intervencije, koju je imala pre devet dana, doktor je morao da joj izvadi hrskavicu iz uva i stavi je u nos, kako ne bi ostala bez njega.

Dragana kaže da je verovala kako je sedma operacija bila poslednja u njenom životu, ali je zbog komplikacija opet završila u bolnici.

foto: Printscreen

- Operisala sam nos osmi put! Prošlu intervenciju sam imala u oktobru i posle nje sam dobila infekciju. Doktori su je dugo lečili, ali mi je zbog toga tkivo na jednom mestu čudno zaraslo. Zapravo, stvorilo mi se malo udubljenje na nosu, koje sam želela da saniram, pa sam morala opet "pod nož" - priča Dragana i dodaje da je zbog silnih operacija ostala bez hrskavice u nosu:

- Prošli put su mi vadili hrskavicu iz rebra, a ovog puta iz uva!

Ona kaže da je i dalje u strahu da se nešto ne iskomplikuje:

- Zahvat sam imala prošle subote, a danas idem kod lekara da mi skine zavoj.

foto: Printscreen/RedTv

Nadam se da više neću morati na operacije. Što je dosta, dosta je! Mnogo sam se plašila pred poslednju intervenciju, a i dalje sam u strahu da se nešto ne iskomplikuje. Čekam kontrolu za tri meseca i ako sve bude u redu, tek tada ću biti mirna.

Na pitanje zbog čega je išla na tolike operacije, Dragana odgovara:

- Pre nekoliko godina sam poželela da imam manji nos, pa sam otišla kod doktora. Nisam želela da mi ga lomi, pa mi je isturpijao kost. Međutim, posle intervencije je bio veći! Tražila sam da mi to ispravi. Tada mi je slomio nos, turpijao ga i izvadio deo hrskavice. Izvadio je više s jedne strane, pa sam opet išla na zahvat. Potom mi je nos na sredini bio previše širok, pa sam i to ispravljala. Pa sad ova infekcija... Jedno je vuklo drugo i na kraju sam došla do osam operacija.

foto: Printscreen/Red Tv

Bivša "modelsica" dala je brdo novca da bi imala nos kakav želi.

- Da nisam sređivala nos, mogla bih danas da kupim jedan dobar automobil. Sve me je koštalo nešto više od 15.000 evra - otkriva Dragana i priznaje da se navikla da je u komentarima na društvenim mrežama porede s pokojnim kraljem popa Majklom Džeksonom, koji je pred kraj života gotovo ostao bez nosa:

- Ne obazirem se na to, ali ponekad pomislim da me je neko urekao! Pomisliće ljudi da sam zavisna od plastične hirurgije, ali ja sam samo želela da smanjim nos. Nisam mogla ni da sanjam da ću proći kroz ovakve muke!

Kurir.rs/ Informer

04:55 DRAGANA MITAR PROŠLA KROZ PAKAO! 7 PUTA OPERISALA NOS: Vadili su mi hrskavicu iz rebra, zamalo da mi nos sasvim upadne u lice!