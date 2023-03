ZVEZDAN IZ ZATVORA ODREĐIVAO ANI KAKO ĆE DA ŽIVI! Pisma otkrivaju kakav im je zaista bio odnos, Slavnić BESNEO ZBOG LJUBOMORE!

Aktuelni učesnik šeste sezone Zvezdan Slavnić, iza sebe ima buru prošlost o kojoj je na samom početku rijalitija i pričao.

Nekoliko godina svog života proveo je u zatvoru kako bi odslužio kaznu za ubistvo koje je počinio, a u vreme dok je bio sa Anom Ćurčić koja se trenutno takođe nalazi u rijalitiju, pisao joj je pisma i na taj način komunicirao sa njom.

Njihov odnos vremenom je postao prava misterija, jer svako od njih je izneo tonu prljavog veša iz prošlosti, ljubavi ali i zajedničkog života.

O sadržaju pisama se više puta polemisalo ali i njihovim emocijama koje su trajale više od 13 godina.

Milena Kačavenda, Anina kuma, ima mnoštvo pomenutih u posedu, a ovoga puta je za Kurir obelodanila samo nekoliko, kao dokaz da sve što Ana u rijalitiju priča je potpuna istina.

Kurir je došao u posed nekoliko stranica Slavnićevog obraćanja sada već bivšoj supruzi pisanim putem, a u nastavku su samo delovi emotivne ispovesti.

U jednom od papira, našla se i ljubavno priznanje i hvalospevi o Ćurčićevoj, ali i dokaz koliko ju je zaista voleo, do te mere da je priznao da ga rođeno dete ne zanima u oređenju sa njom.

- Trebaš mi živote, nema te stvari na ovom svemu koje se ne bi odrekao zbog tebe, nema. Hoću da uživamo, da li to bilo u nekom etno selu Bahamima želim da uživam, a znam da ćemo proputovati pola sveta. Eto živote, to sam hteo da ti kažem i na poseti, ali to nije bilo za ovu jer sam bio preokupiran time da želim da shvatiš koliko te volim i srećna odeš kući. O svemu ćemo tek pričati puno, ali morao sam da započnem priču. Očekujem odgovor sa velikim nesstrpljenjem na sve ovo. Obožavam te i puno volim.

PS. Nemoj da misliš da te okivljujem u bilo kom pogledu, to te molim, jer me boli ku*ac za dete u poroeđenju sa tobom, to da znaš, jednostavno mislim da je ovo poštenije - pisalo je u pismu.

Naredne stranice su dokaz ljubomore, zamerki o oblačenju ali i samo neke od pretnji. U nastavku se jasno vidi zašto je vratio sliku koju mu je Ana poslala.

- Nisi me pitala kako mi je? Nisi mi rekla "Izdrži", neke reči 0podrške, zašto živote? Nemoj da se to podrazumeva kada napišeš koliko ti nedostajem. Nema toga ni u pismu i uživo, zašto? Kažeš da možda ne ideš i tebe i ne znam koje su ono gospođe, ali moja žena je u krakoj suknji i gaće joj se vide, pa se ti Zvezdane zapitaj ko koga je*e ovde?! (Ti mene ili ja sebe). Više ti ništa neću reći za izlaske, sve sam već rekao i napisao, tako da uvek možeš da se podsetiš u starim pismima. Nemoj slučajno više da mi pošalješ sliku iz diskoteke, kafića uveče ili bilo kakvog slavlja, pogotovo onako polugola! Sliku ti vraćam - pisao je Slavnić.

Na jednom od papira, ponavlja se ljubomora, ali i njegova želja i obrazloženje da mu se ispuni traženo. Zvezdan je znao da Ana trenira kik boks ali je želeo da uradi na način na koji on smatra da treba, a tm prilikom se osvrnuo i na muškarce u njenom okruženju.

- Ako ti je to kao lek, neću ti zameriti ali od jedim uslovom, da sve budu samo žene. Neću da te niko gleda sa strane. Neću da ni jedan muškarac ima tu privilegiju da te gleda, razumeš? Idi pod tim uslovima, okej? Ti budi ljubomorna, to mi ne smeta, ali tripovi da i to puno! Želiš da budem spokojan, a ja sam unutra a ti napolju! Ja u zamku, ne mogu da p*dnem a da to svi ne znaju. Obećavam ti sve opet - naveo je Zvezdan.

