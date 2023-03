"NUDILI SU MI 100.000 € DA UĐEM U RIJALITI" Ljubi Stankoviću tata nije dao da gleda TUČE i PRETNJE, a evo zašto je nestao sa SCENE

Ljuba Stanković sa samo šest godina postao je regionalna zvezda, snimio je duet sa Severinom, ali se odjednom povukao sa javne scene. Međutim, mladi pevač sada je odlučio da nastavi putem kojim je krenuo 2018. godine i otkrio je detalje koji su obeležili njegove početke, te priznao da je dobijao punude od 100.000 evra da uđe u rijaliti.

Ljuba je progovorio o primamljivoj ponudi koju je dobio, razlozima zbog kojih se povukao sa estradnog neba i šta je radio u poslednjih pet godina.

- Istina je da sam dobio ponudio ponudu da uđem u rijaliti, tada sam baš mali, snimao sam pesmu sa Severinom. Želeli su da uđem, mom tati su ponudili 100.000 evra, ali on to nije dopustio. Rekao je: "Šta on tu ima da gleda? Kako se svađaju i tuku'". Meni to sve izgleda zanimljivo, dok se gleda putem malih ekrana, ali mislim da meni mesto nije tamo. Ne bih ušao ni sada, gledam svoj pravac, da što više budem u studiju i da radim na novim pesmama. Nisam više za bilo kakvo takmičenje, a ni za rijaliti.

foto: Printsreen Instagram

Jedno vreme te nije bilo u medijima, zašto si se povukao?

- Nije me bilo jedno vreme u medijima, nisam bio prisutan u novinama, ali sam vredno radio na novim pesmama. Bio sam u studiju. Imao sam nastupe i svoje solo koncerte po Australiji, Francuskoj i širom Evrope, nastupao sam sa sestrom Marinom.

Sa kim bi voleo da snimiš duet?

- Volim Sašu Kovačevića, voleo bih da sa njim snimim pesmu i trebalo je, ali je imao puno poslovnih obaveza, pa se nismo uklopili. Pored njega voleo bih da snimim pesmu sa Marijom Šerifović.

foto: Ata images

Kakva je Severina i kako je izgledala vaša saradnja?

- Severina Vučković je prelepa i predivna osoba, bilo mi je baš lepo dok smo sarađivali, tu saradnju ću pamtiti, ostavila je na mene utisak.

Da li bi se prijavio da učestvuješ na Evroviziji?

- Voleo bih da se prijavim i učestvujem, što se tiče pevanja za sve sam raspoložen. Muzika je moj život, moj san i prijavio bih se za tako nešto.

Da li si dobijao neke pretnje ili negativne komentare u periodu svoje velike popularnosti?

- Bila je mala količina negativnih komentara, sve je to normalno. Sve velike zvezde imaju slična iskustva. Bilo je toga, ali se ne obazirem na to, jer isključivo gledam samo svoj muzički pravac i muziku. Nisam reagovao niti sam se obazirao na te pretnje.

Da li ti je nekada umorio na nastupu?

- Nisam se nikad umorio, nije mi teško, jer radim ono što volim. Nikada se nije dogodilo da jedva čekam da se nastup završi, čak ostanem duže. Drago mi je kada publika želi da se vratim i da nastavim da im pevam. Meni je lepo dok pevam, to me ispunjava.

kurir.rs/informer

Bonus video:

00:20 DRAGOJEVIĆ OD RAZVODA SA DALILOM ZADRŽAO SAMO VERU! Dejan otišao u Meku da se POMOLI ALAHU, ritualno se čisti