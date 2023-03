MIA BORISAVLJEVIĆ I BOJAN GRUJIĆ O NESUGLASICAMA U BRAKU: Imamo visok nivo samopouzdanja!

Mia Borisavljević i Bojan Grujić važe za jedan od skladnijih parova na estradnoj sceni. Kako sada priznaje Bojan, između Mie i njega ne postoji ljubomora.

- I jedno i drugo smo svesni sebe, imamo visok nivo samopouzdanja. Suvišno mi je da budemo ljubomorni. Postoje kod nas sitne nesuglasice kada je posao u pitanju. Nemamo krupne svađe. Eventualno oko posla nam se raziđe mišljenje, ali to brzo prođe - priča Bojan, a Mia se nadovezuje:

- Mene vole žene, njega muškarci. Super mi je što je to tako - ističe Mia, a onda se osvrće na rođendan koji je nedavno proslavila njena prva ćerkica Ema.

- Ema je dobila žurku za pamćenje. Svi su pod utiskom, i stariji i deca. Kada je poklon u pitanju, Ema nije bila zahtevna. Jedva je čekala da dođe kući kako bi sve poklone otvorila - govori pevačica, dok njen suprug napominje da nisu strogi kada je roditeljstvo u pitanju.

- Mi nismo strogi kao roditelji. Imamo dve zlatne devojčice i tolerantni smo prema njima. Možda je Mia za nijansu strožija. Ne postoji ništa što ćerkama zabranjujemo, mogu sve da rade u granicama normale. Dobre su i ne prave nikakve probleme. Jedino im ne damo da se biju, pošto u poslednje vreme vole da se počupaju. U početku sam želeo da imamo dečaka, nisam od onih koji vole samo da imaju sina. Volim kada parovi imaju i dečaka i devojčicu. Međutim, posle njih dve, stvarno mi je sada svejedno - izjavljuje Bojan.

On dodaje da je danas teško napraviti hit pesmu.

- Teško je napraviti dobro pesmu. Kod Mie postoji faktor da prepozna koja je pesma dobra. I numere koje sam joj ja pravio, odlično su prošle, međutim, ona je uvek prelamala šta želi da peva. Nije to samo kupiti deset pesama, već je bitno da se to sve voli i preživi. Numeru je bitno osetiti. Teško je, jer se menja iz meseca u mesec menjaju trendovi, kao i estradna scena. Manjak je autora i inspiracije, jer je sve postalo instant zbog interneta. Mada se ne žalimo, dobro je - ističe Bojan.

Njegova supruga deli slično mišljenje.

- Zavisi, nekoga pesma nađe. Neko nađe pesmu. Meni se nije dešavalo da odbijem neku pesmu, a da ona nakon toga postane hit. Kod mene to nije bio slučaj, nije mi nijedan hit promakao - napominje Mia i za kraj otkriva recept za srećan život.

- Ničega se ne ustručavajte i ni u čemu ne preterujte - zaključuje Mia.

Mia priznaje da ne prihvata glumačke uloge, kao njene brojne koleginice.

- Nisam prihvatila nijednu ulogu. To je naporan posao, a ja nemam vremena za to. Svaka im čast na tome. Treba biti talenat. Bitno je ozbiljno pristupiti svemu tome, nije to za potcenjivanje. Ozbiljan je posao, i to isto, kao i pevanje, mora da se voli.

