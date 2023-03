PRVA REAKCIJA PEVAČICE NAKON ŠTO JOJ JE BIVŠI ZAVRŠIO NA ROBIJI! Tea Tairović ne prestaje na šokira!

U domaćim medijima se danas pojavila vest kako je navodni bivši dečko pevačice Tee Tairović osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od tri meseca, zbog pretnji koje je uputio pevačici.

foto: Printscreen/Instagram

Kako navodi "Crna-hronika.info", on se teretio da joj je u martu 2018. godine u više navrata, putem telefona, s više brojeva, upućivao ozbiljne pretnje po njen život i uznemiravao je.

- Putem telefonske komunikacije joj je prethodno dana 01.03.2018. godine poslao fotografiju ženskog lica sa povredama kako bi istu zastrašio, te na taj način joj dao do znanja što joj se može dogoditi ako mu se zameri. Dana 21.04.2018. godine, u blizini jedne diskoteke, ispred motela u kojem je tom prilikom odsela T.T., nakon što je sa svog mobilnog telefona nazvao, rekao joj je da siđe ispred navedenog motela kako bi razgovarali i kako bi joj on predao neke njene lične stvari, a nakon što je to odbila, ponovno joj je ozbiljno zapretio da će joj napraviti problem u klubu dok bude pevala i da će je prebiti i ošišati na ćelavo, čime je počinio predmetno kazneno delo ugrožavanje sigurnosti. Presuda nije pravosnažna i osuđeni ima pravo žalbe - piše između ostalog u presudi, prema pisanju bosanskih medija.

foto: Printscreen/Instagram

Tim povodom se oglasila i pevačica Tea Tairović koja je bila iznenađena jer nije znala o čemu se radi i samo je kratko poručila:

- Crna hronika? Ne znam o čemu se radi, ne znam ništa... - izjavila je zbunjeno Tea izbegavši direktan odgovor.

