ŠOK PRIZNANJE MAJE MARINKOVIĆ! Na pitanje o Zvezdanu Slavniću, zadrugarka iznenadila: Dokle god oni bili zajedno, neću ništa!

Maja Marinković odgovarala je na provokativna pitanja u emisiji "Amidži šou", a sva su se ticala njenih bivših, ali i potencijalno budućih izbora.

Voditelj joj je pročitao pitanje:

- Da možeš sada da biraš između Cara, Bilala i Janjuša, koga bi izabrala? - pitao je Amidžić, a Aleks Nikolić se odmah ubacila: "Ja mislim da je Janjuš nju najviše voleo".

Njenu priču potvrdila je i Maja.

- Mislim da me možda voli i dan-danas. To jeste bila najveća ljubav, neke stvari su se odigrale kako su se odigrale. Ne postoji šansa da bih mogla da oprostim neke stvari koje su urađene, pa tako i on, s moje strane. Ali, kada bih birala osobu s kojom bih se družila i provodila vreme, to bi bio Janjuš - zaključila je Marinkovićeva.

Nezaobilazno pitanje na koje su asvi čekali odgovor sa nestrpljenjem, bilo je da li se Maji dopada Zvezdan Slavnić, na šta ona nije ostala imuna.

- Zvekija gotivim jako, baš ga gotivim. Fizički, kao nekog ko važi za mangupa i nekog ko ima stav muškarca, da. Ali, trenutno da ne gledam na taj ljubavni način, više volim da se šalim sa njim, da se družim. Imali smo blago flertovanje dok je bio u prekidu s Anđelom, a sada je jako ljubomorna, jako joj smeta. Dokle god budu zajedno, ja neću ništa raditi, ali kada raskinu, naravno da ću nastaviti druženje - najavila je Maja.

