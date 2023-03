OTAC MOG DETETA VOLEO JE ALKOHOL, ĆERKU SAM PREVREMENO RODILA ZBOG STRESA! Teška Zejnina životna priča, a ON joj je ZAGORČAO sve

Zejna je u svojoj ispovesti izjavila da joj je nakon "Pesme za Evroviziju" cena nastupa veoma skočila, a otkrila je i sve o odnosu sa bivšim partnerom, teškoćama prilikom porođaja i mučnom životu.

Zejna Murkić kaže da posle učešća na festivalu Pesma za Evroviziju zarađuje deset puta više! Pop pevačica je privukla veliku pažnju i pobrala simpatije publike izvodeći pesmu "Rumba", koja je zaludela celu naciju. Iako je u finalu završila na šestom mestu, Zejna je počela da dobija ponude i pozive za nastupe sa svih strana, pa joj je honorar sa 1.000 skočio na neverovatnih 10.000 evra!

- Pesma "Rumba" je daleko odjeknula, pa je logično da mi je sada cena nastupa deset puta veća. Moj tim i ja planiramo da se ozbiljno usmerimo na razvoj moje karijere - kaže na početku razgovora Zejna i dodaje da je već sklopila saradnju sa svetski poznatim bendom "Džipsi kings":

- Mnogo sam srećna zbog toga! Kada su čuli "Rumbu", odmah su poželeli da sarađujemo. Snimiću novu verziju te numere u duetu s njima, a posle ćemo zajedno uraditi još jednu novu pesmu. Sve će biti gotovo za dva-tri meseca. To će biti idealna šansa za moj proboj na svetsko tržište. Moći ću da nastupam na njihovim turnejama širom sveta. Inače, članove benda sam upoznala pre dve godine kada su imali koncert u Beogradu. Moj producent Nikola Burovac je bio njihov počasni gost, pa je i mene poveo sa sobom. Posle kraćeg razgovora shvatili smo da između nas struji dobra energija. Znala sam da ćemo jednog dana sarađivati.

Zejna se prvi put za Pesmu Evrovizije prijavila 2017. godine, ali nije imala sreću da prođe konkurs.

- Tada nisam imala priliku da se takmičim, ali se prošle godine sve preokrenulo kada sam s pesmom "Nema te" stigla do finala. Pre toga sam upoznala poznatog džez pijanistu Vladimira Maraša, koji je nastupao sa Bijonse i Rijanom. Pitala sam ga da li bi mi uradio pesmu, a on je odmah pristao. Tako je nastala balada "Nema te", koja mi je mnogo značila u karijeri. Potom mi se javio producent Darko Dimitrov i rekao da želi da radi sa mnom. Poručila sam mu da nemam novca za njega, a on mi je odgovorio da mi pare ne trebaju, već da samo dođem. Nikola Burovac, Miloš Roganović i Darko su napravili "Rumbu". Ta numera je prvenstveno bila napisana na engleskom za jedan mjuzikl koji je Burovac hteo da radi. Međutim, nagovorila sam ga da je prijavimo za Pesmu za Evroviziju jer sam znala da će biti svetski hit. I eto, bila sam u pravu. Publika ju je sjajno prihvatila, bez obzira na to što smo završili na šestom mestu.

Pre nego što je ostvarila veliki uspeh, Zejna se kao lavica borila da dođe do rezultata. Život je nije mazio, ali ona nijednog momenta nije dozvolila da je bilo šta omete ka cilju da postane slavna.

Odrasla je u Loznici, za koju je vežu samo lepe uspomene.

- Živela sam u kući sa mamom Mirsadom, ocem Begom, sestrama Sanelom i Marčelom, bakom i dekom. Imali smo malu farmu na kojoj smo čuvali konje i koze. Pošto je deda voleo da sadi voće, povrće, kukuruz, imali smo i njivu, a prednji deo dvorišta nam je bio sav u cveću. Kada me je mama donela na svet, svi su u porodilištu želeli da se slikaju sa mnom jer sam bila slatka mala crna devojčica sa afro-frizurom. Tata me je, kada sam imala osam meseci, sasvim slučajno ispustio iz ruku, pa sam pala na pod. Spustio je pogled i video da me nema, a ja sam u tom trenutku bukvalno trčala. Nisu mogli da veruju da ću tako brzo i neplanirano prohodati - priča Zejna i dodaje da je detinjstvo uglavnom provodila napolju igrajući se sa sestrama.

- Volele smo da se igramo škole. Pošto sam najstarija, bila sam učiteljica, a njih dve đaci. Učila sam ih matematiku, geografiju... Danas smo sve tri srećne i uživamo u životu. Sestra Sanela se udala, pa sa mužem i troje dece živi u Nemačkoj. Marčela je povučenija od nas dve, ali i najzrelija. Iako je mali mrgud, bila je najslađe dete u porodici. Sve tri smo različite, a zajedničko nam je samo to što smo talentovane za ples i pevanje.

Zejna kaže da je od oca nasledila umetničku crtu, a od majke dar za kuvanje.

- Otac me je, dok sam bila mala, vodio u svaki klub i kafić. U Loznici je bio poznat po tome što je odličan frizer, ali i po plesu. Osamdesetih se takmičio u disko-densu i ostvario velike uspehe. A majka je bila domaćica, pa zbog nje danas znam da kuvam, a najbolje pravim pite.

Nisu je prihvatili

Zejna je 1993. godine upisala Osnovnu školu "Jovan Cvijanović" u Loznici. Već u prvom razredu susrela se s predrasudama, koje su je samo ojačale za dalji život.

- U tu školu sam išla samo jedno polugodište, jer me učitelj nije voleo. Bio je neprijatan prema meni samo zato što sam Romkinja. Zbog njega sam navukla traume. Imala sam psihičku blokadu i nisam mogla da učim, pa sam dobijala samo dvojke. Zbijao je šale na moj račun, a ostala deca su se smejala. Vršnjaci me nisu zadirkivali, ali se nisu ni družili sa mnom. Uvek sam bila sama. Na odmorima sam šetala oko škole, užinala i odmah se vraćala u svoju klupu. Roditelji su me na kraju prvog polugodišta ispisali i upisali u drugu osnovnu školu. Tamo mi je bilo super. Učiteljica Olivera je insistirala na tome da se osećam dobrodošlom. Tada sam stekla prve drugare. U školi sam ređala samo petice, jer nisam imala nikakvih problema sa učenjem - priča Zejna i dodaje da je tada napravila i prve muzičke korake:

- Sa deset godina bila sam prvi glas u horu. Stajala sam napred i pevala dok su iza mene bili moji vršnjaci. Bilo je divno. Sećam se da mama i tata zbog posla nisu stigli da dođu na moj prvi nastup, ali su rekli: "Ima vremena, ona će jednog dana postati zvezda i gledaćemo je stalno". Eto, bili su u pravu! Imali su jaku intuiciju i verovali u mene.

Nakon završenog osnovnog obrazovanja pevačica je upisala Ekonomsku školu, smer Turizmologija.

- Tada sam počela da izlazim, pa mi učenje nije bilo u fokusu. Zato sam bila vrlodobar đak. Nisam se nervirala što nisam odlična, jer su mi kao i mnogima izlasci bili prioritet. Za razliku od mene, sestra Sanela je imala mnogo problema u srednjoj školi. Vršnjaci su je maltretirali što je Romkinja. A bila je bele puti, s plavom kosom. Uopšte nije bila crna kao ja. Kada je postalo neizdrživo, napustila je školu. Nije mogla da podnese sve što su joj radili. I zaista je bilo užasno, čak je imala problema i sa fizičkim nasrtajima. Kada se ispisala, zaposlila se kod naših rođaka i započela novi život. Ja sam, na sreću, bolje prošla od nje tokom školovanja.

Zejna se krajem srednje škole prvi put zaljubila.

- Imala sam 19 godina kada sam se smuvala s dečkom čiji su roditelji bili dobri prijatelji mog oca i majke. Zabavljali smo se sedam godina, ali su nam se u jednom momentu putevi razišli, pa smo raskinuli. I danas smo u kontaktu, jer mi je ostao u lepom sećanju. Inače, svi moji momci su bili "belci", osim jednog koji je bio Rom. Nisam namerno birala da bude tako, već se namestilo. Nikada ne gledam i ne biram ljude prema boji kože ili veroispovesti. Isključivo se vodim time kakav je čovek.

Pevačica je htela da studira jezike ili psihologiju, ali je odustala od te želje zbog teške finansijske situacije u kojoj je bila njena porodica.

- Iako je tata radio u Belgiji, nije mogao da mi šalje novac za studije, jer tada nije dovojno zarađivao. Nisam insistirala na tome da nastavim školovanje, jer nisam htela da im stajem na muku i pravim dodatne probleme. Zato sam se prijavila za muzičko takmičenje "Operacija trijumf". Ušla sam u top 10, ali ne i u najboljih osam, koji su nastupali po Srbiji. Ubrzo sam dobila poziv da otpevam novogodišnju pesmu posvećenu mojoj rodnoj Loznici, koja se emitovala na lokalnoj radio-stanici - priča pevačica i dodaje da joj je to donelo sudbonosni susret sa Čedom Čvorkom, osnivačem dens grupe "Luna":

- Čuo me je na radiju i odmah se obratio svom prijatelju koji je radio tamo da me spoji s njim. Raspitao se kako može da dođe do mene, jer mu je trebala nova pevačica za grupu. Čeda je na Božić 2009. godine došao na moja vrata i pitao me da li hoću da postanem član grupe "Luna". Pristala sam. Znala sam da moram odnekud da počnem. Osim mene, u bend je doveo još jednu pevačicu, Lidiju Jadžić. Snimili smo pesmu "Panika", koja je postala veliki hit. Ali i pored tog uspeha, koleginica i ja smo bile veoma loše plaćene. Dobijale smo svega 100 evra po nastupu.

Osim zbog novca, Zejna je posle dve godine napustila grupu i zbog pesama koje je trebalo da peva, a koje nisu odgovarale njenom senzibilitetu.

Loši odnosi sa Čedom

- Kap koja je prelila čašu u mojoj nameri da odem iz "Lune" bila je pesma "Sex on the Beach". Uopšte mi se nije svidela. Naročito mi je smetao stih: "Ko zna koji sex on the beach". Rekla sam mu: "Ovo stvarno ne mogu da pevam". Posle dve godine i dva snimljena albuma napustila sam grupu. Čeda se nije slagao s mojom odlukom, ali sam ipak spakovala stvari i vratila se u Loznicu bez dinara. Bio je to težak period za mene - priča Zejna i dodaje da se na veoma loš način rastala sa Čvorkom:

- Nismo u kontaktu, jer je bio bezobrazan prema meni. Jednom prilikom je gostovao u nekoj emisiji i rekao: "Shvatio sam da je Lidija ipak bolji pevač i bolji izbor za grupu 'Luna' od Zejne". Nije želeo da ispriča istinu i da kaže da sam ja ta koja ih je napustila. Naprotiv, rekao je da je on meni dao otkaz, jer me publika nije htela. To je bilo baš ružno s njegove strane. Oprostila sam mu, ali sam odlučila da se ne viđamo i ne razgovaramo.

Potom je započela solo karijeru, ali joj dugo nije polazilo za rukom da se probije u sam vrh.

- Snimala sam pesme, ali nisu bili hitovi. Počela sam da radim i romske svadbe, na kojima sam ozbiljno zarađivala. Mnogi naši pevači bi život dali da mogu da pevaju na tim svadbama. Tu sam zaradila i svoj najveći honorar. Za jedan dan sam uzela 16.000 evra, ali sam novac podelila s muzičarima. To je bilo u Švajcarskoj.

Ubrzo potom Zejna je upoznala dečka s kojim je, nakon dve godine zabavljanja, dobila ćerkicu Kjaru. Ona sada ima sedam godina.

Težak period

- Upoznali smo se 2012. godine, kod moje drugarice. Odmah sam znala da će biti otac mog deteta. U početku nam je bilo lepo, ali smo se rastali kada je Kjara imala godinu i po dana. Nije mi prijao njegov način života. Voleo je noćne provode i alkohol, a to mi je smetalo. Pogotovo što smo u kući imali malo dete. Glumio je strogoću, a ja ne volim takve muškarce. Ne mogu da budem u vezi u kojoj nema poštovanja. Muškarac mora ženu da pazi, mazi i drži kao malo vode na dlanu. Zbog njegove sujete i ega nikada se nisam osetila kao žena. Više smo bili rivali i suparnici. Prošlog leta smo pokušali da obnovimo vezu, ali ipak nije uspelo.

Bez obzira na to što s bivšim partnerom nije u dobrim odnosima, Zejna kaže da je on dobar otac Kjari.

- Iako nismo bili jedno za drugo, podigli smo divno dete. On voli našu ćerku, ali i ona njega. Kad god mi traži, odvedem je kod oca. Radila sam na tome da izgrade dobar odnos, jer znam koliko je to važno za dete. Kjara i ja smo imale ružan period, prošle smo kroz sve i svašta, ali sada vodimo miran život. Rodila sam je prevremeno, kada sam bila u sedmom mesecu trudnoće, jer sam stalno bila pod stresom. Kada sam je donela na svet, imala je svega 1.300 grama. Ni pluća joj nisu bila razvijena. Srećom, oporavila se i izrasla u zdravu devojčicu. Ide u prvi razred osnovne škole i nema nikakvih problema kao što smo imale moja sestra i ja u njenim godinama.

