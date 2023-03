"TVOJ SU ŽIVOT LEKOVI I VOTKA, REK'O BI I DROGA!" Rasta surovo isprozivao Anu u novoj pesmi?! Tviter gori, svi su UBEĐENI U JEDNO

Turbulentan odnos bivših supružnika Ane Nikolić i Stefana Đurića Raste intrigira javnost, a sada je isplivalo šta može biti pravi razlog svađe od pre nekoliko meseci koja je danima bila tema broj jedan.

Naime, na mrežama se pojavio isečak Rastine pesme "CYPHER #2", objavljene pre više od tri meseca, a za čije stihove korisnici Tvitera smatraju da su posvećeni baš Nikolićevoj. Rastina numera izašla je u decembru prošle godine, a mesec dana kasnije u centru je bila njegova čuvena izjava: "Nisam joj (Ani) radio alko-test".

Kako je poznato da se Rasta otarasio poroka nakon hapšenja, te svakodnevno objavljuje da upražnjava jogu i radi sklekove, dok njegovu bivšu napadaju da pije, gotovo ista teza nalazi se i u njegovom tekstu.

"I moj je život posto sklekovi i joga, tvoj je život osto lekovi i votka, reko bi i droga. Iz pogleda se vidi mnogo toga, iz tvog praznina i nema ništa, samo zloba, jer ti si deo štakora što potajno navijo je da ne izađem iz zatvora", surove su reči Đurićeve pesme.

Brojni tviteraši su uvereni da je pesma posvećena upravo Ani.

- Ovo je o Ani 100 posto! A zato ga je Ana onoliko isprozivala! Ovo je baš nisko! Okej, možda je malo grubo, ali je istina, to svi vidim! Pravite dramu ni od čega! Ne bih ja rekao da je ovo o Ani, nego o drugim reperima koji ga vide kao konkurenciju! Nema ovo nikakve veze sa Anom, ona ga je čak i posećivala u zatvoru! - samo su neki od komentara tviteraša.

Podsetimo, iako se činilo da su u sjajnim odnosima, Ana se pre samo nekoliko meseci obrušila na Rastu, toliko da je tada morao da odreaguje javno i istakne da su trenutno u kontaktu samo kada je njihova ćerka Tara u pitanju.

Ona tada nimalo nije štedela oca svog deteta, obećavajući kako je pitanje vremena kada će "cela zemlja saznati ko je on u stvari".

- Ako sam napisala zlodela, znači zlodela. Neću ovako ništa da pričam, sve ćete saznati uskoro, da se jednom zasvagda stavi tačka na "velikog tatu". Na gospodina "Ristu". Više mi ga je dosta i sada će cela Srbija da sazna i ko je on, šta je on i gde je on, ali i šta sam ja i tako dalje - napisala je tada Ana.

