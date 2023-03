U FILMU "NEDELJA" BIĆE PRIKAZANA DŽEJEVA NAJBOLNIJA TAJNA: O njenom UBISTVU nikada nije hteo da govori, a OVAKO je stradala!

Džej Ramadanovski napustio nas je 6. decembra 2020. godine, od posledica srca. Od kako je pevač preminuo znalo se da će njegov život morati da se pretvori u film, jer njegovo prisustvo na ovoj zemlji nije bilo poput jednog običnog čoveka.

foto: Damir Dervišagić

On je bio i ostaće legenda narodne muzike, pesme i sevdaha uz koje će mnoge generacije u budućnosti slaviti, radovati se, i tugovati.

Pevač je imao jako teške životne momente koje je i mnogo puta otpevao u svojim pesmama, ali malo ko zna da je Džej u svom turbulentnom i teškom životu ostao i bez svoje sestre Šerherzade.

Ekipa Kurira je došla do informacije od dobro upućenog izvora da će se u filmu koji se već uveliko snima naći i scene koje će govoriti baš o ovim najtežim momentima u njegovom životu. I ako je malo govorio o tome, reditelji su svesni koliko je taj gubitak njega poremetio kao ličnost, pa se posle te tragedije on još više predao porocima i tugi.

"Detalji tragedije, Džejeve sestre neće biti prikazani, ali će biti način na koji je ona ubijena, i kako se on nosio sa tim nakon toga. Taj nesrećni događaj je nešto što je u mnogome obeležilo njegov život u negativnom smislu" - kazao je izvor Kurira blizak produkciji.

foto: Promo

Ramadanovski na tu temu i pitanje o njegovoj sestri je jedva progovorio davno u emisiji "Balkanskom ulicom" kada su ga upitali za najveći trenutak tuge.

- Sestra kad mi je... poginula. Imao sam tragediju. Tu sam... - toliko mu je bilo teško dok je izgovarao te reči da je gotovo u trenutku promenio temu.

foto: Pritnscreen/youtube

Tek godinu dana posle ubistva, u maju 2004. godine je njeno telo pronađeno u Šušnju, kod Bara, a najbolnije za pevača je bilo to što je naručilac ubistva bio njegov sestrić, sin njegove najstarije sestre.

- Šeherezadino ubistvo je dugo planirano i smišljeno izvedeno. Naručilac ubistva je naš sestrić, sin naše najstarije sestre. On je imao ovlašcenje da vodi poslove Šeherezadine privatne firme u Beogradu. Izgleda da je prilikom ugovaranja i kupovine nekih autobusa utajio 10.000 evra. Napravio je još neke mahinacije i da bi sve to prikrio rešio je da je ubije. Utisci su još stravičniji pošto su naše porodice imučne i zločin zbog koristoljublja je apsurd. Sestrić je saznao kada ona stiže feribotom u luku Bar, otišao je da je sačeka, ali umesto da je bezbedno dovede kući, u Srbiju, napravio joj je zamku. Ubistvo su izvršila dvojica momaka koje je poveo iz Beograda. Udarili su je tupim predmetom po glavi, pretpostavlja se kamenom, a onda su je tamo ostavili. - govorio je on.

Kada je leš pronađen, policija je na identifikaciju pozvala rodbinu nastradale žene. Kako je tada rekao on ju je, odmah prepoznao. - Oko noge je imala zlatni lančić koji je uvek nosila. - bile su njegove reči.

Kurir.rs/ M. J.

Bonus video:

02:04 SRCE ĆE VAM PUĆI: U čast preminulom Džeju Dorćolom se ore njegove ČUVENE PESME! Nećete moći da zaustavite SUZE