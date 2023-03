SLAVNIĆ IZNEO DETALJE KAKO JE ANU MALTRETIRAO PRVI DEČKO! Zvezdan: Bulić te je držao zaključanu! ŠOK

Dragan Aca Bulić se na sve načine trudi da se u javnosti prikaže kao veliki zaštitnik Ane Ćurčić, ali ga Zvezdan Slavnić malo, malo u tome minira.

Sin Moke Slavnića najpre je šokirao kada je nedavno otkio da je Bulić gasio cigarete Ani po telu, a sada je ispričao i to da ju je zatvarao u stanu kao taoca.

foto: Aleksandar Jovanovic Cile, ATAImages, Printscreen/Instagram

- Ti nisi normalna. Je l si varala mzuža sa mnom? Jesi! Takođe, seset godina si Bulića pljuvala kod mene. Bila si zaključana. Klošarko, priznaj šta ti je radio! Nemoj ja sve da pričam, otkriću sve pa ćeš posle da plačeš. Ne znaš da se ponašaš, praviš se svetica, a znaš šta si sve radila - tvrdi Slavnić.

foto: screenshot Pink tv, Instagram, Shutterstock

Ana je pokušala da se opravda:

- Sram te bilo. Mešaš ljude koji nisu ovde. Ti si bolestan. Bože, hvala ti što me je spasio od ovog ludaka. Aca je moj prvi, voleo me je najviše na svetu, i čuvao me kao malo vode na dlanu, što ti nisi nikad. Samo se igraj sa njim - zapretila je ona u više navrata.

foto: Dragan Kadić, Ana Paunković

Otkako je ušla u Zadrugu njen bivši partner Zvezdan iznosi prljav veš iz njihovog privatnog života.

Da li je bilo nasilja, zaključavanja i maltretiranja kako Zvezdan tvrdi nije poznato, ali osušujemo svaki oblik nasilja nad ženama.

E.K.

01:33:16 SCENIRANJE 12.03.2023. BRANISLAV LECIC