BILA JE NAŠA MERILIN MONRO, A ONDA JE U JEKU KARIJERE NESTALA! Svet je ludeo za njom, evo gde je čuvena Tajči DANAS!

Tatjana Matejaš, poznatija kao Tajči, bila je jedna od omiljenih pevačica bivše Jugoslavije, a na samom vrhuncu karijere je nestala.

Zbog autentičnog stajlinga i izgleda, zvali su je srpska "Merilin Monro".

Prvi nastup imala je 1987. godine na Zagreb festu sa pesmom "Noć od kristala" na kom je osvojila nagradu za najboljeg debitanta.

Veći pevački nastup koji je zapazio širi auditorijum bilo je gostovanje u pesmi grupe Hari Mata Hari "Sedamnaest mi je godina", koliko je i imala te godine. Godine 1989. upoznala je kompozitora Zrinka Tutića i počela pripremati pesme za prvi album.

Sa svojim najvećim hitom "Hajde da ludujemo" pobedila je na Jugoviziji 1990. u Zadru.

Njen nastup, pojava u ružičastoj haljini i pokreti rukama, u kombinaciji sa imidžom Barbike i Merilin Monro osvojili su ne samo žirije televizijskih centara, već i publiku u dvorani koja ju je pozdravila ogromnim aplauzom nakon izvođenja pobedničke pesme.

Posle Pesme Evrovizije 1990. izašao je i njen prvi album "Hajde da ludujemo", koji je izazvao pravu euforiju kod publike svih uzrasta, a pretežno kod tinejdžera.

Njena karijera je doživela vrhunac, a Tajči je bila jedna od najpopularnijih pevačica bivše Jugoslavije.

Na novom albumu nizala je hitove poput: "Ti nemaš prava na mene", "Dvije zvjezdice", "Kad se mrzi i voli" i "Moj mali je opasan".

Kada je počeo rat, reklamiranje albuma i karijera su joj se učinile kao besmislene, te je zauvek nestala sa domaće scene i otišla u Ameriku gde se školovala i takođe bavila muzikom.

Nešto kasnije se udala za pijanistu i rodila tri sina, te je stvorila dom daleko od bivše Jugoslavije koja je nikada nije zaboravila.

Svojevremeno je otkrila zašto i kako se dogodilo da nestane sa scene.

- Bavim se muzikom od četvrte godine, to nije bio uspeh preko noći, meni je to bila nuspojava. Sa 17 godina sam sa pesmom "Noć od kristala" pobedila na Zagrebačkom festivalu, bila sam svuda, što je bio logičan nastavak tog mog uloženog rada, a moj cilj je bio da se bavim muzikom i kroz nju stvorim nešto lepo, da ljudima ulepšam dan...Kao 19-godišnjaka nisam bila spremna na toliku slavu, ali taj osećaj... To nije bila regularna slava, u tom trenutku nisam imala alate niti mentalnu podršku, niti nekog ko bi mi oko tog pomogao," objašnjava Tajči, pa dodaje "nije mi žao što sam otišla, svaka kockica se posložila - govorila je Tajči.

Godinama kasnije domaća javnost se pitala gde je nestala "domaća Merlinka", dok je ona sa svojom porodicom uživala daleko od domaće javnosti.

Danas izgleda dosta drugačije iako je zadržala plavu kosu.

I dalje živi u Ameriki i bavi se muzikom, ali duhovnom, peva u katoličkim crkvama i živi potpuno miran život.

