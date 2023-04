ŽIVOTNA ZAVRZLAMA ACE LUKASA! Prvu ženu je ostavio zbog Nataše, a ona ga prevarila sa poznatim MANEKENOM IZ SPOTA!

Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, ženio se tri puta.

Sa prvom suprugom Svetlanom, koju je upoznao još u školskim danima, ima sina Lazara i ćerku Miljanu, druga supruga Nataša podarila mu je Andreja, dok je sa trećom, Sonjom dobio Viktoriju.

foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

O Sonji Vuksanović zna se manje-više sve.

Svetlana, koja radi u prodavnici zdrave hrane i vodi miran i povučen život, nikada nije pokazivala želju da se eksponira.

U javnosti se ponajmanje pominjala Nataša, sa kojom je folk pevač, zapravo, bio u vanbračnoj zajednici. Tu i tamo moglo se pročitati da ona živi u Nemačkoj, a tek retki su znali da se vratila u Beograd, udala i rodila još jedno dete.

foto: ATA Images

Iako ime Natašinog muža, Goran Andrejić, ne deluje prepoznatljivo, svi ga odlično znamo. Reč je o naočitom crnokosom manekenu koji je 1993. godine očarao žene u spotu Cece Ražnatović za pesmu „Kukavica“.

foto: Printscreen YT

Život, kao što znamo, piše romane, pa je tako Tatjana, koja u pomenutom spotu glumi Goranovu suprugu, godinu dana kasnije to zaista i postala. Ljubav, ipak, nije potrajala.

foto: Printscreen/Ovo sam ja

Kako su se ukrstili Natašini i Goranovi putevi saznali smo zahvaljujući samom Aci Lukasu, koji je u autobiografiji „Ovo sam ja“ otkrio šokantne detalje.

„Kad sam se zaljubio u Natašu, došao sam kući i počeo da pakujem stvari. Napustio sam ženu Cecu. Tokom mog boravka u Americi Nataša je našla drugog čoveka, kome sam spasao ženu. Bolovala je od leukemije i živeli su u mom stanu u Hajdelbergu. Našao sam bolnicu u kojoj će se lečiti. Tu je operisana. Momak je lep, zgodan, snažan. Pojavio se u spotu Cece Ražnatović. Klasičan vaćaroš. Sad su Nataša i on muž i žena.“

foto: Printscreen/Ovo sam ja

„Kad je saznao da ja znam, došao je da me ubeđuje kako su to samo priče. 'Pali', rekao sam mu i pljunuo ga. Ja izlečio njegovu ženu, a on moju razboleo. Bivša mu je sve uzela, on je dobio Natašu s mojim novcem. Ali pare se potroše“, naveo je folk pevač, poznat po tome što nema „dlake na jeziku“.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Hello

Bonus video:

01:33 TO NIJE MUZIKA, TO JE SATANISTIČKI PERFORMANS! Aca Lukas ocrnio pobednika pesme za evroviziju OPLEO I PO HRVATSKOM BENDU