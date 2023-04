TAMARA ĐURIĆ NA METI REKETAŠA: U sve umešan saradnik njenog bivšeg muža! Posle teške prevare, stižu joj OVA UPOZORENJA

Tamara Đurić poslednjih dana prolazi kroz pakao. Poslovni partner njenog bivšeg muža Nikole Kačarevića, koji je u pritvoru, starletu reketira i iznuđuje joj novac. To nam je ispričao izvor blizak Đurićevoj.

- Nikolin najbliži saradnik, s kojim je on i živeo nakon razvoda od starlete, nestao je odmah posle hapšenja. Pokupio je i prodao sve automobile, perionicu i trafike koje su zajedno napravili. Tamara se u početku nije mešala jer je smatrala da je njen bivši izabrao takve ljude za saradnike, a sad ne zna šta ju je snašlo - kaže naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, Đurićeva, kako bi sačuvala bar deo firme svog bivšeg, pod ucenom njegovog poslovnog partnera, kojeg je smatrao i prijateljem, otkupila je nekoliko Nikolinih automobila, kao i kontejner pretvoren u kancelariju, u kojoj su bile i stvari njegovog i Tamarinog deteta. Ali ubrzo je otkrila da je zapravo to već sve nekom drugom prodato.

- Kad je videla da je taj čovek uzeo dečje igračke, tad je pukla. To ju je najviše iznerviralo. On je prodao pokretnu kancelariju zajedno sa igračkama njene ćerke, među kojima su dečji automobili i motori. Taj Nikolin prijatelj i poslovni partner nije hteo da vrati ni njegove lične stvari koje su ostale u tom stanu u kojem su zajedno živeli. Zbog toga je Tamara morala da bivšem mužu kupuje garderobu i da mu je nosi u zatvor. Taj dečko pokušava od Tamare da iznudi novac zajedno s nekolicinom opasnih ljudi iz Malog Mokrog Luga. Klasično je reketiraju, a za kamione koji su bili u vlasništvu firme prijavili su joj da su ukradeni, rekli su joj da ih jednostavno nema - završava on.

Kontaktirali smo s Tamarom, koja je potvrdila reči našeg izvora.

- Istina je, Nikola stvarno nije dobro procenio svoje poslovne partnere. Zaista sam pokušala da pomognem, ali ne da se previše mešam, pa su oni valjda pomislili da sam neinformisana ili uplašena pa su preterali - kaže starleta i nastavlja:

- Ne želim da posao propadne. Moj bivši muž je stvarno uložio dosta vremena i truda u sve to. Taj dečko je rekao da će to sve već sutra rešiti, međutim, kad sam primetila da je on sve to već prodao, zahtevala sam da saznam istinu, a to je da je zbog kockarske pozajmice morao da spremi novac i da je zato sve prodao. Bilo mi ga je žao jer je skoro došao iz Lebana ili odakle već, pa sam mu i pomogla. Ali on je prodao i auto koji je meni pripadao, samo ne znam na koji način je to uspeo. Ovim ću se tek pozabaviti. Te njihove pretnje su bile u smislu bolje nemoj da se mešaš, ti ljudi iz Malog Mokrog Luka su opasni, zapravo je to bilo više upozorenje - završava Đurićeva, koja poručuje da je ništa neće sprečiti da vrati ono što pripada njenom bivšem mužu.

