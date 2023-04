NESVAKIDAŠNJA SUDBINA ĆERKE SUZANE MANČIĆ Udala se za 20 godina starijeg, doživela bajku i misteriozno NESTALA iz njegovog života!

Udala se ćerka Suzane Mančić - prenosili su domaći mediji, ne tako davne 2015. godine, kada je sa dve decenije starijim izabranikom stala pred oltar.

foto: Damir Dervišagić

To ni po čemu nije bilo tipično venčanje. Pre svega, mladina majka nije bila prisutna, što je Suzanu prema rečima njenih bliskih ljudi, posebno pogodilo.

foto: Dragan Kadić

Ćerka Suzane Mančić udala se u Las Vegasu za austrijskog biznismena Franca, koji je od nje stariji 20 godina.

Kako je venčanje bilo na posebnoj destinaciji i sa izvesnom temom, Teodorin suprug pojavio se u crvenom sakou prekrivenom šljokicama, dok je mlada nosila atraktivnu, usku venčanicu.

Tri godine su Teodora i Franc živeli u braku punom uživanja, na relaciji San Francisko - Beč, a onda je ćerka Suzane Mančić odlučila da od života ipak želi nešto sasvim drugo.

- Ne volim da odugovlačim. Kad sam spoznala da naš brak nije ono što želim i što tražim, nisam htela da uzaludno trošim svoje i njegovo vreme. Temperamentna sam i strastvena osoba, ponekad i pomalo nagla, ali ovu odluku nisam donela olako. Živeli smo na relaciji San Francisko-Beč i u jednom trenutku mi je zasmetao takav način života, jer sam bila apsolutno posvećena suprugu. Dve-tri godine mi je to prijalo, ali na kraju sam shvatila da me to ne ispunjava i da neću biti srećna, tim pre što sam bila daleko od porodice i prijatelja. Razvela sam se i vratila u Srbiju - ispričala je Teodora za "Gloriju" pre 2 godine.

Kurir.rs/Story/Gloria

Bonus video:

01:32 SUZANA MANČIĆ OTKRILA SVE O SVOJIM ĆERKAMA! Natalija se bavi ilustrovanjem poštanskih marki, A NA TEODORU JE POSEBNO PONOSNA!