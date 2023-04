U 74. GODINI PRONAŠAO ŽENU SVOG ŽIVOTA! Moka Slavnić otkrio sve detalje o NOVOJ LJUBAVI, pa progovorio o bivšoj ženi Slavici!

Moka Slavnić u razgovoru za domaće medije, progovorio je o aktuelanostima vezanim za sina Zvezdana Slanivća ali i svom privatnom životu, koji je od nedavno obogaćen novom izabranicom.

Kako je naveo na početku razgovora, Moka od ljudi dobija samo pohvale na račun ponašanja svog sina Zvezdana, koji je u rijalitiju javno prevario nevenčanu suprugu Anu Ćurčić sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić.

- Ne mogu da verujem da mi za Zvezdana stižu samo pohvale. On im je simpatičan, ima dušu. Neko kaže da im se ne sviđa što je malo bahat prema devojci Anđeli, u čemu se i ja slažem. U uslovima u kojima ja živim, a živim sada u bolnici, on mi dođe kao veliki relaks.

Stariji Slavnić nije štedeo reči hvale kada je njegova nova izabranica u pitanju, a osmeh na licu govorio je mnogo više i od njegovih reči.

- U 74. godini sam u raju. Ne želim više da pravim greške, našao sam nešto i pitam se kako je ona to mene našla. Ona je jedna viđena i poznata dama. Ona sve što meni radi, ona mi kaže "zar ti to nisu radile i druge?", ja joj kažem da su me i druge volele, ali neko koli snažnije, drugačije i koloritnije. Njoj prija što brine o meni, ja to cenim. Razume me. Ona je solista Narodne opere u pozorištu, gde meni da dopadne takva diva. Jedna od stvari koja me je kupila kod nje je ta što je ona odmah skočila da se uplati Zvezdanovoj majci boravak u domu. Ona je godinu dana starija od Zvezdana. Malo mi je krivo što između nas nije razlika 30 godina.

Moka je prokomentarisao i pomirenje sa bivšom suprugom Slavicom i majkom njegovog sina jedinca.

- Video sam radost na Zvezdanovom licu kada je video da smo se moja bivša žena i ja pomirili. Nije mogao da veruje. Zameram sebi jedino što Zvezdana nisam uzeo od majke. Nije smeo da krene onim putem. Bivšoj ženi ništa ne zameram. Ona je bila depresivna, bila je slaba. Nije se on kitio mojim perjem. On je više ego trip, ali mislim i da je alter ego. Ja sam za njega bio ovca, antimangup. Meni je to bilo smešno. Do njegove 14. godine sam bio ponosan na njega, onda je otišao stramputicom, ali ja znam kakvo je on biće. Mislim da je zdrav iznutra. Operacija ga je desetkovala. Žao mi je što nije bio sportista. Sa onim kako je živeo, ne mogu da kažem da sam ponosan. Pola pola, kao na osobu sam ponosan, kakav je - rekao je Moka, a onda je došla i njegova izabranica, koja je iznela svoj stav o dešavanjima u rijalitiju.

