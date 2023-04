DŽEJ POMIRIO ŠABANA I BREGU! Bajramović i Bregović zbog ovoga dugo nisu pričali, Ramadanovski je sve rešio u KAFANI!

Snimanje filma o Džeju Ramadanovskom počelo je pre nešto više od dve nedelje, a kako smo objavili u jednom delu njegovog života njegov lik tumačiće Husa Bit strit.

Ovde se snimaju pojedine scene filma "Nedelja" foto: Petar Aleksić

Ekipa je prethodnih dana bila na Dorćolu gde su snimane pojedine scene, a veliki udeo u ovom ostvarenju svojim pričama imaju i Džejovi bliski prijatelji i saradnici. Zoran Jagodić Rule je za Kurir ispričao da je autorima ostvarenja čiji je radni naziv "Nedelja" ispričao dve priče koje će se naći u filmu, a tu je i Mića Sovtić, jedan od najboljih prijatelja pokojnog Ramadanovskog.

foto: Marina Lopičić

On dosta zna o Džejovom životu, jer su se družili još od 1975. godine. O njihovom poznanstvu i anegdotama, biznismen i suprug glumice Anice Dobre svojevremeno je pričao u emisiji "Oko magazina" na RTS.

foto: Printscreen

- Upoznali smo se 1975. ili 1976. Igrao sam fudbal, a i on ponekad. Znao sam ga i ranije, on je bio poznat na Dorćolu. Zvali su ga da zabavlja ljude jer je svirao. Popne se na oluk, lupa i peva, stariji mangupi ga slušaju - ispričao je tada Sovtić i otkrio da je upravo Džej pomirio Šabana Bajramovića i Gorana Bregovića.

- Šaban Bajramović je pevao u nekoj romskoj kafani u Mirijevu. Bio je na dnu, posle toga se ponovo digao. Džej je rekao: "Hajde da napravimo Šabanu malo atmosferu". Krenemo mi tamo, nas dvadesetoro dolazimo u kafanu, jedan sto i Šaban peva. Mi napunimo prostoriju. Džej me pita: "Brate, da li je moguće ovo, da li je moguće da ja ovo doživim?". Ja sam mu rekao da ne može, on je bio tad u naponu. Za sat vremena Džej je organizovao sto ljudi. Došao je Goran Bregović sa svojom ekipom, ljudi iz grada. Tu je pomirio Bregu i Šabana, nisu pričali zbog nekih autorskih prava. To je bilo neko ogovaranje. Džej ih je spojio, rešili su sve probleme, Brega mu je uplatio šta je trebalo - ispričao je Sovtić.

