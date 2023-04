PRVO OGLAŠAVANJE DEJANA NAKON PRELASKA U ISLAM! Otkrio zbog čega je ćutao do sada, a onda priznao: Klanjao sam se u rijalitiju

Dejan Dragojević nakon nekoliko godina ćutanja i pritiska, kako zadrugara tako i javnosti, priznao je da je promenio veru i prešao u islam.

Otputovao je u Meku, te je svakodnevno kačio fotografije i video klipove iz Saudijske Arabije, kako bi dočarao lepote odmora ali i vere u kojoj nesumnjivo uživa.

Prilikom jednog obraćanja naveo je da je već 4 godine u pomenutoj veri i da mu je ovo četvrti Ramazan koji slavi i to baš u Meki.

Dragojević se u "Premijera Vikend Specijalu" uključio uživo i prvi put javno progovorio o svemu.

- Nalazim se u Saudijskoj Arabiji, u Meki, gde Alah poziva robove svoje, naravno samo one koje hoće. Ovde sam par dana i osećaj je neverovatan. Ovo je Alahova kuća, mene je pozvao. Ovde sam sa braćom i sestrama iz Novog Pazara, iz Bosne i Hercegovine... Ovde smo klanjali. Svaki musliman treba da dođe ovde, ali nije lako - počeo je Dejan i dodao:

- I plače ti se i smeje ti se. Ovde ne sme da se nosi ništa što je krojeno i šiveno, ispod nemaš ništa, tako jedino smeš da uđeš ovde, to su kao dva peškira spojena. Ovde namaz vredi jako mnogo i to je najbolje što možete da uradite. Nisam imao potrebu da pričam o Islamu. Ljudi me ne bi razumeli, ovo se u trenutku desilo, da razmišljam da dođem ovde.

On je otkrio i da li je ispratio sve šta se pisalo o njemu nakon što je priznao da je muslimanske veroispovesti.

- Postim i ne čitam sve šta s piše. Ja sam se vratio Islmu pre četiri godine. Niko ne može da te natra na to. Moja odluka je bila. Zašto bih morao da pričam na silu? Kada sam osetio od srca da treba da pričam da sam musliman, to sam uradio. Klanjao sam u rijalitiju. Nikada nisam preskako, neki su znali, neki nisu. Volim što sam musliman - otkrio je Dejan za "Premijeru".

