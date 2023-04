"NIJE BIO KRŠTEN..." Mama Bilja progovorila o Dejanovom priznanju da je MUSLIMAN, pa otkrila da li je Dalila UTICALA na njega

Biljana Dragojević nije imala drugu opciju nego da svog sina Dejana podrži nakon što joj je priznao da je primio islam, iako je isprva bila šokirana njegovom odlukom.

Iako se dugo spekulisalo o tome da je Dejan Dragojević promenio veru, njegova majka Biljana sada je otvoreno govorila o njegovoj veroispovesti i kako joj je saopštio da je sada musliman:

- Od kako je gotova "Zadruga", pošto znate da nismo komunicirali dok se sve ovo nije završilo, kad je došao kući, ponekad smo se ticali nekih tema. On je sa Davidom dosta putovao, pa nismo imali prilike da nam to nešto bude neka tema razgovora. Međutim, kada je on rešio da ide u Saudijsku Arabiju, rekao je da ide, ja sam mislila da se šali. Na kraju sam shvatila da stvarno ide, ja sam ga pitala: "Šta te to privlači tamo da ideš?", on mi je rekao da ga intresuje. Tako smo malo neobavezno pričali oko religija - započela je Biljana.

S obzirom na to da su se komentari na ovo Dejanovo priznanje nizali, što pohvalni, što oni malo manje pohvalni, mnogi su komentarisali: "prodao je veru za večeru", te se tako Biljana osvrnula i na ovo.

foto: Printscreen Premijera

- Prava istina je da Dejan nije kršten, moja deca nisu krštena, samim tim ne može da izda veru, pošto nije išao ni u crkvu, to je tako prolazilo. I samim tim što je njega uvek intresovala istorija, gde je živeo četiri godine, bio je okružen takvim ljudima i tim nekim stvarima, verovatno ga je ponelo da čita "Kuran" i da se upozna sa tim nekim stvarima, što je meni okej. Sve ga to jako intresuje i žao mu je da spava, da ne propusti nešto. Edukuje se, pa znate kako kažu: "Bog je jedan" - rekla je Biljana.

Spekulisalo se i o tome da je na ovu njegovu odluku uticala njegova, sada već, bivša supruga Dalila Dragojević, a njegova majka je i ovo prokomentarisala.

- Ja ne znam, morate to njega pitati, ne mislim da je zbog nje, mislim da je to bila njegova želja i da je on želeo prvo da pročita Kuran, da vidi kako to sve funkcioniše, njega niko ne može da nagovori na neke stvari - rekla je Biljana.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Takođe, rijaliti zvezda Tamara Đurić javno je prozvala Dragojevića zbog ovog priznanja, na šta se Biljana, ovim povodom, osvrnula.

- Šta znam, ima raznih komentara, ne bih ja Tamaru da prozivam, ne poznajem devojku. Ako on hoće da bude neke druge vere, nebitno. Dosta pevača je otišlo iz islama, pravoslavlja, okej, ovo se verovatno digla pompa jer je prošao kako je prošao - rekla je Biljana.

Dragojević je, takođe, nedavno uhvaćen sa novom devojkom, Jovanom, te neretko na društvenim mrežama deli fotografije sa njom, a Biljana je otkrila kako njoj ona deluje.

foto: Nenad Kostić

Slatka je, dobra je, nije iz sveta medija. Zabavljaju se, pa ako potraje super - rekla je Biljana, pa se osvrnula na raskid njenog sina i Aleks Nikolić:

- Nisam baš očekivala, ali mi je drago što je ona ušla i baš sam srećna. Ja sam joj rekla: "To vam je ispit", što i jeste, ako se volite, okej, a ako ne, pućiće. Nisam očekivala ovako nešto, ali volim što je ušla, Bože moj, da se vuče opet četiri ili pet godina - zaključila je BIljana.

