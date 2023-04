PEVAČICA ZAKAZALA VENČANJE! Tamara Milutinović otkila DETALJE VENČANJA sa fudbalerom, evo kad staju na LUDI KAMEN

Pevačica Tamara Milutinović nedavno se verila sa fudbalerom Darkom Jevtićem, sa kojim sada planira veliku svadbu.

Za nju je, kaže, veridba bila iznenađenje, iako je predosećala da će se desiti.

- Boga mi, za mene je to bilo veliko iznenađenje, iako sam negde u dubini duše pretpostavila da će se to desiti. Darko je negde od samog starta moj izabranik u glavi, ali nisam očekivala tog momenta zaista. Bila sam pozitivno iznenađena i mislim da sam zaprošena na način na koji bi svaka devojka to želela - kaže pevačica i dodaje da je Darko njena ljubav za ceo život.

- Ja se iskreno nadam da jeste, to sad u današnje vreme i ne može da se garantuje, ali da smo se našli, našli smo se. Da će nekada doći do kraha, ja iskreno ne verujem, a ne veruje ni on jer ne bi se ni uzimali da mislimo tako. Želimo veliku porodicu i mislim da ćemo zajedno prevazići svaki težak korak.

Par je zakazao venčanje, koje će obaviti u uskom krugu, a naredne godine će napraviti gala proslavu.

- Mi smo se odlučili da ćemo napraviti jedno malo venčanje za naše odabrane prijatelje i rodbinu koje će biti onako u uskom krugu, to će biti uskoro i to je samo opštinsko venčanje. Sledeće godine nas očekuje jedna velika svadba za sve naše prijatelje, saradnike, porodicu i familiju - kaže Tamara.

- Prosto, odlučili smo da ne čekamo, čuli smo i neka ta pravila da kada se veri ne sme da se čeka više od godinu dana, a nama je svadba pala za malo više od godinu dana, pa će tako biti prvo opštinsko venčanje za našu porodicu, a onda velika svadba.

