BRUJI CEO GRAD! Okata smuvala Muškastu, Zategnuta juri Mutivodu

Drage moje abronošice, ja sam u šoku. Ne mogu da verujem šta sam videla svojim očima. Mislila sam da su javne ličnosti prešle sve igrice, ali ne - ima dalje. Ćerka jedne zvezde je postala gej. Da, da. Bila je ona sklona tome i ranije, ali sada svi to znaju. U gradu se samo priča kako je u vezi sa ženom. I to ne bilo kakvom ženom, nego sestrom takođe poznate dame.

Novi lezbo-par je glava tema u gradskim kuloarima. Jednu ćemo da zovemo Okata, a drugu Muškasta. Stvorene su jedna za drugu. Zaljubljene do ušiju. Naravno, njih dve neće to da priznaju ni za živu glavu, ali nikoga to i ne zanima, važno je da ljudi sve vide i da je jasno kao dan. Malo jeste neprijatno jer moraju da se pretvaraju da su najbolje prijateljice. Pitanje je trenutka kada će to da se obelodani. Ni jednu ni drugu muškarci uopšte ne startuju. Šta će mučenici kada ih ne zanimaju, jedan je pokušao, pa je dobio korpu.

Bruka je pukla i porodica želi da sakrije to maksimalno, ali im ne polazi za rukom. Šta je - tu je, neka se deca vole. Okata je ludo zaljubljena u Muškastu, a ona sve prati da je neka prijateljica slučajno ne pogleda. Biće tu belaja, videćete. Do tada idemo do jedne poznate bake. Zvaćemo je Zategnuta. Ne izlazi iz salona. Botoks, fejslifting, ma svašta. Zategnuta sve čini da bi se dopala jednom žestokom momku. Opasan je on, ali ne voli starije. Ne može čak ni samo seks s njom da ima, a ona juri za njim ko luda. Šalje mu kolače, kupuje garderobu, sređuje neke poslove u inostranstvu, kampuje ispred njegovog stana samo da što više vremena provedu zajedno. A on Mutivoda, tako neka se i zove. Čovek je na sto strana, ne zna gde udara, a spava samo sa onim koje su popularne na društvenim mrežama. Zategnutu drži u svojoj blizini jer mu je žao. Prošli su neke faze zajedno, pa ne može tek tako da je se ratosilja, ali nikako ne može da podnese što mu se ona konstantno nabacuje. Bio je on s raznim poznatim damama, pa neće da spušta kriterijume, iako je Zategnuta dobrodržeća a i u lovi je. Eto, šta sam vam rekla. Dve jake priče, tačne, proverene, a vi pogodite ko je. Znamo se.

foto: Kurir

E.K.

01:33:16 SCENIRANJE 12.03.2023. BRANISLAV LECIC