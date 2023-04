NAŠA POZNATA GLUMICA JAVNO PODRŽALA ANĐELU ĐURIČIĆ: "Divim joj se! Ona to dostojanstveno nosi" Svi u studiju unezvereno gledali

Rijaliti učesnik, Zvezdan Slavnić javno je prevario svoju nevenčanu suprugu Anu Ćurčić sa 22 godine mlađom devojkom, Anđelom Đuričić.

Zbog celokupne situacije, na najvećoj meti osuda se nalazi Anđela koju napadaju zbog njenog, kako navode, nedoličnog ponašanja.

Iako se uglavnom nižu negativni komentari na njen račun, postoje ljudi koji i podržavaju Anđelu, a među njima je i poznata glumica, Eva Ras, koja je gostujući u emisiji rekla kako se divi Crnogorki.

- Divim joj se, koliku hrabrost ta mlada devojka ima - rekla je Eva.

- Da li je to hrabrost ili glupost? - upitao ju je voditelj.

- A šta je mladost, nego da se prave gluposti? Ona ima oko 20 godina. Divim joj se što je svi napadaju. Ljudi zaboravljaju, čak i njenu mladost napadaju, kako ona to dostojanstveno nosi. Ona scena za "aprilili" ona je to fantastično uradila. Ne znam da li bi Ceca Bojković pre trideset godina to bolje odigrala - zaključila je Eva, a voditelji su se gledali začuđeno.

Inače, scena koju je Eva Ras pomenula odigrala se tako što je Zvezdan seo pored Anđeline suparnice Maje, zagrlio je i rekao kako je imao dogovor sa bivšom ženom.

U tom trenutku svi su ga zbunjeno gledali, a on je samo rekao "aprilili", nakon čega je Đuričićka doživela nervni slom jer joj se nije svidela šala njenog izabranika.

