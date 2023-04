"PRETRPELA SAM VELIKI ŠOK" Pobedila je u borbi sa kilogramima, ali ova BOL će Krstinji Matanović zauvek ostati RAK RANA!

Sa samo dvadeset i šest godina nekadašnja učesnica „Zvezda Granda“ Krstinja Matanović prošla je kroz niz teških i bolnih situacija.

Borba u najpopularnijem muzičkom takmičenju, bitka sa kilogramima, ozbiljna operacija i razvod obeležili su život mlade pevačice u prethodnom periodu.

Ipak, ono što je najbitnije je da Krstinja uprkos svemu što je prošla danas ne skida osmeh sa lica, a mnogi se pitaju odakle toliko snage u jednoj ženi.

- Moja volja i hrabrost da sve to prođem je jer ja sam dete koje je od svoje devete godine ostala bez majke. Tada sam pretrpela veliki šok i prošla, ali to me i dan danas prati. Tako sam od malena postala svesna da nam život nije sve ono što nam pričaju kad smo mali. Sa devet godina sam shvatila da moram da se borim iako su mi tu ostali otac, dve sestre i brat- ispričala je Krstinja i sa knedlom u grlu i progovorila o najtežem periodu svog života, nakon majčine smrti.

- Ipak tog stuba u porodici nije bilo i sa malo godina sam počela da osećam sve ružne stvari života. Vremenom i godinama sam jačala i jačala, ali da me je neko pitao da li ću za dvadeset i šest godina proći sve to rekla bih da je to nemoguće, ne bih mu verovala. Ali, ako je to sve cena ovoga što sada živim neka je- priznala je pevačica koja je nedavno objavila novi singl pod nazivom „Nisam više ta“ kojom je obeležila velike promene koje je napravila u svom životu.

