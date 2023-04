"SMETA MI KAD MEDIJI NAPIŠU ĆERKA LEE KIŠ, JA IMAM PROFESIJU" Sara otvorila dušu o odnosu sa majkom, PONUDAMA, a tu nije stala!

Sara Mia Jokić, koja se nedavno našla u epicentru dešavanja kada je njena majka Lea Kiš otkrila da njena naslednica koja je ranije radila Grand televiziji nije opet primljena na isto radno mesto jer "nije bilo slobodnih radnih mesta", sada je otvorila dušu o svom privatnom životu.

Sara je nikada iskrenije govorila i o privatnom životu, ljubavi, nepristojnim ponudama i ostalim aktuelnim stvarima.

Potičeš iz novinarske porodice, da li su ti ukućani najveći kritičari?

- Bili su mi najveći kritičari kada sam tek počela da se bavim ovim poslom. Imala sam veliko opterećenje da li ću uspeti da se dokažem, jer sam imala svest o tome da su mi roditelji veoma uspešni u svojim profesijama i da poznaju svaku tajnu ovog posla pa sam se pribojavala toga da li ću uspeti da budem na nivou zadatka i da li ću ispuniti očekivanja. Posle nekoliko godina sam shvatila da svako ima svoj način na koji pristupa poslu i da ne treba ni na koji način da se opterećujem njihovim iskustvima, već da pratim samo i isključivo svoj osećaj.

Da li ti smeta što kada se piše o tebi u medijima uvek napišu ćerka Lee Kiš ili ti to pak prija?

- Smeta mi, zato što ja nisam ćerka poznate ličnosti koja se u medijima pojavljuje samo i isključivo zbog toga što je ćerka. A nažalost mnogo je takvih slučajeva pa smo došli do toga da je ćerka, sin ili unuk postala u krajnjem slučaju profesija određenih ljudi. Ja sam pre svega diplomirani reditelj, neko ko je već deset godina u ulozi voditelja u raznim što tinejdžerskim, što emisijama ozbiljnijeg tipa. Smatram da imam svo pravo da u javnosti budem predstavljena svojim imenom i prezimenom, kao neko ko ima obrazovanje, svoju profesiju i svoje projekte. A naravno u kontekstu mame i ćerke u privatnom smislu, to je nešto čime se ponosim, jer imam apsolutno najbolju mamu na svetu.

foto: Printscreen Instagram

Često deliš provokativne slike na društvenim mrežama, da li ti se momci javljaju i kako reaguješ na nepristojne ponude,ukoliko ih ima?

- Nepristojih ponuda ima, ali kada to kažem mislim na ljude koji sa lažnih profila pišu raznorazne gluposti koje ja ignorisem i blokiram. A što se provokativnih slika tiče, nemam problem da stavim sliku u kupaćem, ali smatram da ništa ne treba da bude na granici vulgarnog. Stvarno se trudim da u svemu tome pronađem pristojnu meru i smatram da u tome uspevam.

foto: Instagram screenshot

Da li ima nešto novo na ljubavnom panu, da li si zaljubljena?

- Ja sam privatno izuzetno otvorena i iskrena, ali smatram da ne bih trebala javno da govorim o svom privatnom životu kako ne bi to bilo u fokusu više nego konkretno sada moja emisija i moji proojekti. Tako da, dok se ne budem udala, neću da eksponiram svoj privatan život, a kada dođe do venčanja, svakako cu to rado podeliti sa vama. Jer tako lep povod sve i da hoću neću uspeti do kraja da sakrijem (Smeh).

