JOVANA JEREMIĆ POTKAČILA BEOGRAĐANE: Pravi muškarci su Sarajlije i Crnogorci, a ovi ne volite jake žene!

Jovana Jeremić, koja iza sebe ima brak, otvoreno je rekla da su prema njenom mišljenju Sarajlije i Crnogorci pravi govorila je o ljubavi, propalom braku, pa čak i o politici.

- Volim da dođem u Bosnu i Hercegovinu, volim i Jahorinu. Ovo je već četvrti put da dolazim, jednom mesečno sam ovde. Mnogo volim Sarajevo jer ima dušu, a i shvatila sam da su svi ljudi koje ja volim Sarajlije - od Zdravka Čolića, Nede Ukraden, Harisa Džinovića, Emira Kusturice... Zbog duše, nekako, pripadam ovim ljudima ovde, niko se ne folira i ne glumi nešto, a nisu zaboravili da vrednuju dobrog čoveka. U Beogradu se vrednuje predmet, a koristi dobar čovek, ovde to ipak nije slučaj.

Je li u vašem ljubavnom životu bio neki Sarajlija?

- Možda je bio jedan u opticaju, ali nisam bila u vezi sa Sarajlijom. Moj prvi momak je bio Crnogorac, i često njih biram. Ne znači da neće biti, jer po duši potpuno razumem ovaj kraj. Kada se umorim od Beograda, ja pobegnem ovde. Često mi kažu da ovde imam nekoga, ali zaista nemam, imam prijatelj. Ali Sarajlije i Crnogorci su pravi muškarci, volim da kažem da Bosanci vole jake žene. Čistokrvni Beograđani ih ne vole jer ne mogu onda s takvim ženama da manipulišu. Po temperamentu sam za Bosance, Crnogorce i svetske muškarce, koji mogu da razumeju da ono što radim u studiju je za scenu, a da sam privatno nežna i krhka žena.

Mislite li da je presudno za ženu da ima jakog muškarca ili se može sama ostvariti?

- Ostvarila sam se i sebi kupila nekretnine u Beogradu. Ne treba mi da mi on daje, sama sam zaradila, on mora da mi daruje, da se brine i da vidim da sam mu važna. Reč ljubav ništa ne znači. Muškarac, kada voli ženu, mora da joj skine zvezde s neba, a, ako takvog ne nađem, nikada se više neću udati. Tačno znam šta tražim, mora da zna šta ja volim i da mi to učini jer ja to zaslužujem. Volim samo njega, nisam žena koja vara, lojalna sam i znam da volim najlepše na svetu. Svi moji bivši od kojih sam ja odlazila će uvek reći da ih je najviše na svetu volela Jovana Jeremić. I svi bi opet bili sa mnom. Moraju da se sklope kockice. Ja sam Kleopatra i kraljica spektakla.

Znači, pored toga što voli ženu, mora biti uspešan i materijalno osiguran?

- Kod mene da, to mi je izuzetno važno. Mora biti materijalno jak, jer je i moj tata takav bio. Napravila sam kiks u prvom braku jer sam se folirala. Zahtevam da moj budući suprug bude nalik mom tati jer on nikada nije radio za plaću, imao je restoran i nikada nismo gledali u novčanik.

