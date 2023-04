"CELA ESTRADA JE NA DOPINGU I JA SAM BIO" Šok priznanje Ljube Aličića, otkro sve o KOCKI, ALKOHOLU, a evo kako je UDARIO na kolege

Pevač Ljuba Aličić kaže da se na vreme izvukao iz kandži poroka i da većina njegovih kolega s estrade koristi svašta da bi noću izdržala naporne tezge i koncerte. On je ispričao da bi se radije kockao nego što bi vreme provodio opijajući se po kafanama, kao i da je važno da, ako neko voli da popije, u tome ima meru.

- Kad bih mogao da biram da prokockam stan na ruletu ili se opijam u kafani, izabrao bih ovo prvo! Nema goreg poroka od alkohola jer uz njega, u većini slučajeva, idu još neke druge stvari. Cela estrada vam je primer za to, čast izuzecima. Mnogi uzimaju svašta da bi izdržali da pevaju celu noć na tezgama i nastupima, a to nije dobro. To je šok za organizam - priča na početku Ljuba.

foto: Damir Dervišagić

- Ja sam isto bio deo toga, ali kad sam bio mlađi. Međutim, nikad se nisam uništavao. Znao sam za meru. Sedeo sam s kolegama koji pre tezge počnu da piju, nastave dok pevaju i posle toga produže u kafanu. To je hronični alkoholizam. Druže, ako ne možeš da izdržiš posao bez nekog stimulansa, onda ga promeni. Zašto se porazboljevaše silni mladi ljudi, pa zato što ni o čemu ne vode računa. Grešio sam i ja, ali sam sebi rekao na vreme da to više neću da radim. Zato sad živim zdravo, imam određene zdravstvene probleme, ali oni nisu izazvani porocima.

foto: ATA Images

Pevač se potom prisetio situacije od pre dve godine, kada je jedva pretekao jer je imao velike probleme kada se zarazio koronavirusom, pa je danima ležao u bolnici.

- Meni korona umalo nije došla glave. Pre dve godine sam jedva pretekao, bio sam baš na granici i nisam znao da li ću da izađem na dve noge iz bolnice. Korona mi je ostavila posledice, ali sam se izvukao. Danas pevam samo kad se meni peva i hoću mirnije da živim. Kao pravi penzioner! Odmaram se, boravim samo s onim ljudima koji mi prijaju i verujte mi da je to recept za mir. Biram koje tezge radim, za koje pare i gde. To je privilegija kad dođete u moje godine. Mladi pevači svuda jure, to je normalno, ali treba vam staž da biste dozvolili sebi taj luksuz da kažete: "E sad ću ovog meseca samo jednom da pevam." Valjda sam zaradio i zaslužio sve to, sad nekad se guraju ovi mlađi po estradi - priča Aličić kroz smeh.

Pevači su sujetni, misle da sve znaju Folker kaže da je sujeta sveprisutna u profesiji kojom se bavi, ali da će svako za sebe radije da kaže da je nema. - Najviše sujete uvek je bilo u našem poslu i halapljivosti, nemojte da vas bilo ko od pevača laže. Moje kolege misle samo na novac, retki su oni koji ovaj posao rade iz ljubavi i zadovoljstva. To je najviše ona starija garda, moje generacije pevača. Nikad nisam ni kretao da pevam da bih se obogatio, već zato što sam imao talenat. Imao sam bakšiše kojima sam mogao da kupim zgradu, a dešavalo se da ne uzmem ni dinar. Tu vrstu sujete ne smete da imate ako se bavite ovim poslom.

Sinan i Džej su se uništili drogom Aličić je ranije pričao da je pokojne pevačke legende Sinana Sakića i Džeja Ramadanovskog uništio porok kom su bežali pod teretom slave. foto: Dragana Udovičić - Sinan i Džej su sami sebe uništili drogom, ko im je kriv što su voleli poroke. Ja sam toga imao ispred sebe mnogo puta, pa nisam probao. Hteo sam normalan život, a oni samo droga i droga! Njih više nema, a i kad su imali šanse da se izvuku i počnu normalno da žive, nisu ih iskoristili. Nastavljali su po starom. Pa ja ne bih mogao jednu pesmu da otpevam kad bih se tako zapustio! Šteta je kad čovek neće samom sebi da pomogne. Droga je zlo, to ne treba nikome!