ILIĆEVA LJUBAVNICA BEZ PARDONA O MIROSLAVU, SINU I SUĐENJU ZA OČINSTVO: Ako nije otac, daj DNK! Mirjana mu poslala Devinovu ODLUKU

Mirjana Antonović se već godinama, u ime svog sina Devina, bori da dokaže da je Miroslav Ilić otac njenog deteta. Taman kada je mislila da je pobedila, odluka je preinačena i predmet ponovo vraćen u proces.

Mirjana priznaje kako se nosi sa suđenjem, govorila je o druženju sa Brenom i njenoj podršci, ali i o unuci Evi Medison, s obzirom na to da je njen sin dobio ćerku. Kako kaže, porodica će se uskoro proširiti.

foto: ATA images, Privatna Arhiva

- Koja je to sreća! Devin uživa u toj maloj, pravi je nežni, brižni otac prema svom detetu. Jako sam ponosna na njega. A za dete da vam ne pričam, jako je slatka, jedva čekam da se vratim zbog nje - kaže Antonovićeva, te otkriva da njen naslednik već planira i drugo dete.

foto: ATAImages

- Njegov život je fenomenalan, hvala Bogu! Lepo živi i planira već drugo dete, neće da čeka. Ni ja ni on nismo znali koliko možemo da volimo to stvorenje. On mi kaže: "Mama, ne bih verovao da mogu da volim jedno ljudsko biće koliko volim nju", a ja mu kažem: "Jesam ti rekla kako se život menja, sad si sebi rodio gazdu, motaće te oko malog prsta".

foto: Nemanja Pančić, Stefan Stojanović Mondo, Printscreen

Iako je sada i sam postao roditelj, Devin ne želi da odustane od toga da dokaže da je Miroslav Ilić njegov otac, a kako Mirjana ističe, sada je već sve postalo stvar principa.

- On će se boriti do kraja. Njemu sada ne treba otac, sada je on otac, ali nije zbog toga, ljudi ne mogu da shvate da je princip u pitanju. I ne mogu da shvate da nisam ja ta koja tuži Miroslava, jer ja sam 20 godina ćutala, nikome ništa nisam govorila - priča Mirjana i dodaje:

- Kad je Devin saznao i kad je Miroslav počeo loše da se ponaša, naterao je svoga sina da pokrene proces protiv njega. On prima na stotine poruka od ljudi da se ne predaje zbog onih koji su u istoj situaciji, zakon je loš, a ljudi mu kažu da on ima glas, za razliku od njih. Zbog toga on neće stati. A Miroslav koliko razvlači ovo, teraće i do posle smrti, ostaviće svojoj deci da to reši.

foto: Printscreeen/Grand

Poznato je da je Mirjana u veoma dobrim odnosima sa pevačicom Lepom Brenom. Kada je doputovala u Srbiju zbog susreta sa Miroslavom na sudu, razbolela se, a Brena je bila ta koja ju je negovala.

- Razbolela sam se čim sam stigla u ovo ledeno vreme, neverovatno nešto, ja iz one topline, isti čas sam se razbolela. Ali imam fenomenalnu negu kod Brene, ona je trebalo da otvori kliniku, da bude lekar, a ne pevač - ističe kroz smeh i tvrdi da ju je Brena oporavila.

foto: Ata images

- Do Brene je, ona me je iznegovala da stanem na noge i da dođem. Sva sreća pa sam došla nekoliko dana ranije, da se oporavim.

Njena drugarica je bila u neverici kada je saznala da će se nastaviti borba za dokazivanje očinstva.

- Ona se krsti, ne može da veruje. Sve je dokazano na Višem sudu, odluka je pala, šta ima više da se dokazuje? Ako je toliko rešen da nije otac, daj DNK i rešiće se sve. Ovo bi u Americi trajalo mesec dana, taj zakon postoji, a ovde ne postoji zakon. Mi smo u mračnom dobu još uvek što se tiče tog zakona, podhitno treba da se izmeni, jer mnoga deca i majke pate zbog ovakvih očeva - zaključila je Mirjana Antonović.

