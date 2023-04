ZARATILI PREKO TARABE! Brenu komšije prijavile inspekciji zbog nelegalne gradnje

Lepu Brenu i njenog supruga Slobodana Bobu Živojinovića komšije su pre nekoliko meseci prijavile zbog bespravne gradnje kuće na placu u vlasništvu Grada Beograda pored njihovog porodičnog doma na Bežanijskoj kosi!

Kako Kurir saznaje, nekoliko starosedelaca koji žive u neposrednoj blizini pozvalo je inspekciju i predočilo joj da pevačica sa suprugom uveliko gradi objekat na parceli koja nije u njihovom vlasništvu.

foto: Zorana Jevtić

- Znam tačno i ko je zvao i koliko puta. Do sada niko nije reagovao. Kad tako može da se zida, ajde i mi ćemo da gradimo na gradskom zemljištu. Ko zna koje su tu veze potegnute i ko im je obećao da će sve to biti u redu, ali ja ovde živim godinama i tačno znam da ta parcela nije u njihovom vlasništvu. Nemam ništa protiv Brene i njene porodice. Jasno je da imaju novca i da para vrti gde burgija neće, međutim, smeta mi što zakon nije isti za sve. Zašto to nije regulisano, nema ni table za gradnju, ništa, ama baš ništa. Pa ne gradi pevačica u svom dvorištu, već na javnoj površini. Posle se pitaju što komšije prijavljuju, pa zato što se osećamo bezvredno kada neko može da uzima državnu imovinu, a neki od nas su podnosili zahteve da kupimo taj deo i bili smo mnogo puta odbijeni - kaže sugrađanin čije su ime i prezime poznati redakciji.

foto: Zorana Jevtić, Nenad Kostić

Da je u pitanju bespravna gradnja, pokazuje to što za objekat ne postoji građevinska dozvola u javno dostupnim dokumentima na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, o čemu smo juče pisali. Upravo iz ovih dokumenata jasno je da je Brenina i Bobina parcela samo ona na kojoj je njihova kuća, a da je parcela van objekta vlasništvo Grada Beograda, kao i da nije formirana nova građevinska parcela na kojoj bi trebalo da se gradi bespravni objekat.

foto: Printscreen

Kako sada izgleda gradilište bespravnog objekta u dvorištu Živojinovića, zabeležile su najpre kamere emisije "Paparaco lov", kao i naša ekipa, koja je sve ovekovečila.

foto: Ana Paunković

Kurir je poslao pitanja i Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, kao i Odeljenju za građevinske i komunalne poslove Opštine Novi Beograd, kojoj pripada Bežanijska kosa, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore. Lepa Brena se, po običaju, ne javlja na brojeve poznate redakciji, pa nismo dobili ni njen komentar povodom ovog skandala.

Ekipa Kurira

