UZ VESNU ZMIJANAC SVE VREME MEDICINSKE SESTRE: Posle operacije SRCA želi da uradi samo JEDNO, a evo koji MLADI pevač je posećuje

Pevačica Vesna Zmijanac nedavno je operisana u Kliničkom centru Srbije, kada joj je ugrađen bajpas. Doktori su je savetovali da miruje i pridržava se terapije, te da sačeka na zaleno svetlo za nastupe ali i bilo kakvu vrstu naprezanja.

- Lekari su već godina bili isključivi kada je Vesnino zdravlje u pitanju, pa su joj savetovali ugradnju bajpasa. Ona je tek sada shvatila da je stanje alarmantno pa je pristala da ga ugradi. Rekli su joj da mora da promeni način života i da nastupi po čitavu noć nisu dobri za njeno zdravlje. Takav način života i česta putovanja nisu dobri ni za mnogo mlade pevačice, a ne za Vesnu koja ima zdravstvenih problema, kaže izvor blizak pevačici.

- Ne znam da li će poslušati. Nikolija i Relja joj svakako savetuju da se pridržava svega što su joj doktori rekli. Oni su u pravu kada joj kažu da nema potrebe da radi jer je zaradila dovoljno da sada može samo da uživa. Međutim, Vesni je pevanje uživanje iako joj često bude naporno jer su to noćni sati, ali mislim da će se sada opametiti i prikočiti malo. Svakako, narednih dana neće sigurno raditi - dodao je izvor.

Prema rečima izvora, uz Vesnu su sve vreme stručni ljudi, ali i Nikolija koja svaki slobodan trenutak od poslovnih i porodičnih obaveza provodi uz nju.

- Postoperativni tok nije mnogo zahtevan, ali će Vesna morati da vodi računa neko vreme i dolazi na redovne kontrole. Iako je želela da ode na Bukulju, to sada neće biti moguće dok ima kontrole i dok Nikolija želi da joj je blizu dok se ne oporavi. Uz nju su još medicinske sestre, koje su angažovane privatno kako bi joj olakšale oporavak. Nikola se trudi da dolazi što više, ali i ona ima obaveza što oko dece, što vezano za nastupe. Zato je i angažovae stručna lica koja joj pomažu i sve vreme su uz nju. Kada prode prvih mesec dana od operacije, svi veruju da će Vesna moći da se preseli u svoju oazu mira, gde će joj prijati i čist vazduh. Međutim, dok doktori ne daju zeleno svetlo, Nikolija neće dozvoliti da Vesna ode na Kosmaj i tamo bude sama - kaže izvor.

Nikolija je nedavno rekla da je zadovoljna kako je prošla operacija i da se Vesna oporavlja.

- Majka se oporavlja, sve ide kako treba. Izašla je iz bolnice i svi smo uz nju. Svakodnevno joj pomažemo i donosimo stvari. Odlazim u nabavku, kako bih joj sve olakšala. Unuke joj u ovom trenutku pomažu. Rea kao njena najveća i prva ljubav je uz nju i prenosi joj svu moguću podršku.

Vesna će se vratiti nastupima čim se oporavi, ali još nismo sigurni kada će to biti. Pored problema sa pritiskom koje je imala, Vesna se dugo bori sa disfunkcijom štitne žlezde. Ona je tada istakla sa kakvim se promenama suočila.

- Znojenje, neke drhtavice, svašta nešto me spopadne. Videćemo, možda je i klimaks, Nešto se dešava u mom organizmu, ali ne treba tražiti davola. Redovno posećujem lekara i kontrolišem rad štitnjače. Ja se 15 godina borim sa štitnom žlezdom, otkrila je tada za domaće medije.

MILAN STANKOVIĆ JE POSEĆUJE

Poznato je da se pevač Milan Stanović povukao iz javnog života, ali druženje sa Vesnom nije prekinuo.

foto: Printscreen/Instagram

- On i Vesna se odlično slažu iako ona može da mu bude majka. Prosto su na istim talasnim dužinama i uvek imaju o čemu da pričaju. Ona je nekoliko puta savetovala da se vrati muzici jer je talentovan i harizmatičan, ali on ne želi i ona to poštuje. Uvek su tu jedno za drugo, pa tako i sada. Milan je jedan od retkih koje Vesna dozvoljava da je posete dok je u oporavku. On uskače i kao pomoć kada god šta treba, donosi joj i namirnice i kupuje šta želi. Njemu to nije teško jer je smatra jednim od najbližih prijatelja, kaže izvor.