HELENA TOPALOVIĆ POKAZALA TRUDNIČKI STOMAK: Tapalkova ćerka pokazala detalje LUKS žurke, blista od sreće

Helena Topalović potvrdila je vest da čeka prvo dete sa svojim suprugom Draganom Aleksićem. Naime, Helena je na Instagramu objavila fotografije sa "Baby shower", gde su bili baloni u plavoj i roze boji, ali ona nije otkrila pol bebe.

Topalovićeva se snimal sa osmehom na licu, a uz to je pokazala i trudnički stomačić.

- Kao prvo.. Za dobar brak potrebno je dvoje dobrih.. Živim sad, kao i uvek, maksimalno voljena i pažena. I kao drugo.. Hvala mom najboljem suprugu i hvala mojim najboljim roditeljima na bezuslovnoj podršci. Naša sreća je postala još veća - napisala je ona u opisu.

Ovim povodom oglasio se i njen otac, Milan Topalović Topalko, koji je otkrio i šta misli kakav će njegov zet biti otac.

- Radujemo se. Ja sam bio i takav tata kada je Helena bila mala, da sam je svaki dan vodio u školu do četvrtog razreda, a niko me u školi nije zvao po imenu već su me oslovljavali svi sa "tata", pa mislim da to govori dosta i kakav ću deda biti. A biću najbolji, jer ono što roditelji imaju kao ulogu da sankcionišu kod dece, što će sada imati Helena i Dragan, to sada nećemo morati supruga i ja. Tako da ću biti najbolji deda na svetu - rekao je pevać za 24sedam.

Podsetimo, Helena se udala 2021. godine za biznismena Dragana Aleksića koji ima ćerku iz prvog braka sa voditeljkom Jelenom Dimitrijević.

