ŠTA ČEKA MILANA STANKOVIĆA U ISKUŠENIŠTVU? Novinar Kurira otkrio da više ništa neće biti isto u njegovom životu (VIDEO)

Vest da je pevač Milan Stanković napustio estradu zbog navodnih pretnji bosanske mafije, kao i da je to jedan od glavnih razloga što je utehu i sigurnost pronašao u manastiru, odjeknula je u regionu.

Prema rečima izvora Kurira, Milan najveći deo svog vremena provodi u manastiru Podmaine pored Budve.

Stanković je tamo najpre provodio u kontinuitetu nekoliko dana, a zatim i meseci, dok u poslednje vreme skoro da ne napušta ovu svetinju, otkad je shvatio da je monaški život ono čemu teži i u čemu se apsolutno pronalazi.

O iskušeništvu i monaškom životu razgovara gost "Pulsa Srbije" novinar Kurira, Aleksandar Panić.

- To je mnoge iznenadilo, ali i šokiralo. Sada je posebno odjeknulo regionom jer se konačno nešto dešava, imamo konkretan datum. Prvobitno je to bila samo informacija da je u manastiru jer voli da ih obilazi. Sada se već nešto konkretno dešava, a to je da pevač pokušava da se u potpunosti posveti duhovnom načinu života, a prvi korak u tome jeste iskušeništvo - započeo je Panić, pa je obrazložio terminologiju:

- To zapravo znači da on prekida sa dosadašnjim načinom života. Dakle, življenje u svetu, kao što mi svi živimo. Počeće da se ponaša u skladu člana manastira, jednog bratstva gde će imati određena zaduženja, ili kako bi u manastiru rekli poslušanja. Takođe, vidljiva promena će biti i način oblačenja. Više neće nositi garderobu kao obični ljudi, već će obući mantiju.

Potom je Panić rekao šta bi moglo da bude motiv za ovakvo opredeljenje za, do nedavno, urbanističkog pevača:

- Verovatno je shvatio da nije zadovoljan ovim životom, već da ima nešto više nego što ovozemaljski svet nudi. On je već duže vreme obilazio manastire i provodio vreme sa tim ljudima. Verovatno je i čitao duhovnu literaturu. Možda je sve to na njega uticalo, i tako je promenio svoje mišljenje, okruženje... Samim tim što se opredelio za ovako nešto, razumem da mu ne prija kada ga ljudi prepoznaju ili fotografišu. To je već stvar njegove najdublje intime i želje da se povuče. S druge strane, moramo razumeti javnost, a po reakcijama njegovih fanova, bili su šokirani, ali nisu imali negativan stav o tome.

