HRVATSKI FOTOGRAF ISTETOVIRAO VENDIN LIK! Pevačica oduševljena: Ovo je pobeda KULTURE I PAMETI"! (FOTO)

Vesna Vukelić Vendi ima armiju fanova, međutim, sada je jedan vatreni obožavalac otišao korak dalje kada je istetovirao njen lik na svojoj ruci.

foto: Petar Aleksić

Kako smo saznali, dečko se zove Denis Butorac, iz Hrvatske je, ima 27 godina, bavi se fotografijom i ovo je njegova prva tetovaža na telu. Pozvali smo pevačicu za komentar.

foto: Printscreen

- Ovo je ingeniozno (bistro, vispreno, prim. aut.) jer je istetovirao osobu koja je ličnost, a ne lice. To su komponente koje je on shvatio. On je to uradio zato što je fasciniran sa mnom. Kada mi se obratio, rekao mi je da je duboko razmišljao šta može da istetovira i odlučio je da to baš budem ja. Ta tetovaža je skinuta s jednog mog postera. Volim klikeraše. Ovo je vreme klikeraša. U ovom posrnulom vremenu gde mediokriteti, a ima ih svuda u javnom životu, pogotovo na estradi, pokušavaju da naprave državicu u državi, oni se regrutuju u rijalitijima i odatle kreću sa svojim viznim režimima i sa svojim pasošima, kooperirajući dalje sa malo višim nivoima... To su ove što riču dok pričaju "moma voli mamu i mama voli momu", s tim pevačicama oni prave jednu koheziju. To je palo društvo u kojem se se podržava glupost, nepismenost i primitivizam - rekla je Vendi pa nastavila:

- Ta hobotnica povezana na različitim nivoima pokušava da nametne svoje sisteme vrednosti i da primitivizam pobedi pamet i kulturu. Zato je jako važno da u zatrovanoj sredini imamo ovakve ljude, naoružane vojnike sa znanjem i sa moćima rasuđivanja i otmenošću i aristokratija. Ako Hrvati vide u mojoj ličnosti ono što je simbol za čim oni teže i čemu se dive, onda je to najbolji pokazatelj uspeha i tako se zapravo osvajaju ljudi. Zar nema većeg komplimenta od ovog? Da bi te neko istetovirao, mora da ceni tvoje kvalitete - rekla je oduševljeno Vendi.

Kurir.rs/ M. J.

