DEJAN DRAGOJEVIĆ STIGAO U BEOGRAD! Vratio se iz Meke, sumirao utiske i oglasio: Zbunjen sam!

Dejan Dragojević priznao je da je promenio veru, a tokom Ramazana otišao je u Medinu, a zatim u Meku.

foto: Printscreen YT

On se sada vratio u Beograd, a tim povodom se oglasio na svom Instagram profilu.

Dejan je na snimku delovao vidno zbunjeno, nije znao dan kada se vratio u Srbiju, pa je otkrio da je sve vreme spavao i da ne zna kada je tačno stigao u prestonicu.

foto: Printskrin/Instagram

- Stigao sam juče, sinoć sam stigao u Srbiju. Juče sam stigao, ne, stigao sam kući, ne znam tačno kada. Zakovan sam za krevat, spavam i odmaram. Tamo je bilo 35 stepeni, zapušen mi je nos, na suncu je tamo bilo 800 stepeni. Živ sam i zdrav sam, morao sam da se naspavam. Let me je razneo, klackao sam se iz Sarajeva do Beograda - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

Podsetimo, Dejan se nedavno oglasio i otkrio da li je ispratio sve šta se pisalo o njemu nakon što je priznao da je muslimanske veroispovesti.

- Postim i ne čitam sve šta se piše. Ja sam se vratio islmu pre četiri godine. Niko ne može da te natera na to. Moja odluka je bila. Zašto bih morao da pričam na silu? Kada sam osetio od srca da treba da pričam da sam musliman, to sam uradio. Klanjao sam u rijalitiju. Nikada nisam preskako, neki su znali, neki nisu. Volim što sam musliman - otkrio je Dejan za "Premijeru".

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

