ZBOG ODNOSA NA IVICI ŠESNAESTERCA I TO DVA PUTA PO 45 MINUTA, UMALO SE RAZVEO! Boban Rajović o braku, zbog ovoga se najviše KAJE!

Boban Rajović, tri decenije je u braku sa suprugom Draganom, koja mu je podarila troje dece, ćerke Ivanu i Anđelu, kao i sina Andriju.

„Moja žena je potpuno u potpuno drugom svetu, svojevremeno su dolazili u našu kuću da radimo intervju i slikamo se, jedva je pristala. Ona je neko ko beži od javnosti, nije u tom fazonu. Naravno, mnogo me podržava i voli, ali ne želi da se javno eksponira, kao ni moja deca“, rekao je Rajović na početku razgovora.

Pevačev brak je stabilan, iako je trzavica bilo uglavnom zbog medijskih napisa, kako je rekao. U neprijatnoj situaciji Boban se našao kada je jednom prilikom izjavio kako je najčudnije mesto na kojem je vodio ljubav sa devojkom, fudbalski teren na ivici šesnaesterca, dva puta po 45 minuta bez produžetaka.

„Ako me pitate čega se najviše kajem u životu, rekao bih da se kajem zbog te izjave. Sada u ovim godinama kada sam postao zreliji, kažem sebi: ’Pa nisi morao baš to da obelodaniš, Rajoviću, mogao si baš i da sačuvaš za sebe’. To je bio jedan od top 3 razloga da me novinari razvedu od žene, kada je taj naslov pročitala, nastao je haos. Od nekih naslova u novinama pocrvenim, pokrijem se ušima, ali sve je to šoubiznis, meni je nekad neki tekst što izađe o meni simpatičan, ali opet zaboravim da imam i ozbiljnu odraslu decu kod kuće koji ne vole to da pročitaju, i onda mi bude žao“, ispričao je Boban.

Pevač, poznat po pesmama „Usne boje vina“ i „Piroman“, nedavno je postao deda, kada se porodila njegova najstarija ćerka, koja ima 27 godina.

„Ljubav nije samo prema mojoj ženi nego i prema mojoj deci. Trenutno doživljavam možda i najveću ljubav na svetu, postao sam deda, dobio sam unuka Iliju. Kad su mi govorili: ’Videćeš kada postaneš deda, šta je to’, upravo to sam sada doživeo. Inače, ne osećam se kao deda, mogao bih da imam još troje svoje dece. Tako se osećam, ali naravno da to ne bih uradio, postao sam deda, i nije prirodno opet da postanem otac“, rekao je Boban, a onda se dotakao i sina Andrije, koji ima 21 godinu, i uspešan je fudbaler.

„Pazi, možda jednog dana obelodanim poruke između mog sina i mene, mislim da bi to osvojilo javnost Balkana kakve on meni poruke šalje. Andrija je skroman momak, mnogo inteligentan, i hvala mu što je takav. Zgodan, fudaler, može sve i svašta, a toliko skroman, i mislim da je trenutno jako, jako zaljubljen u skromnu curu. Ja se molim Bogu na još jednom unučetu, a čak ga i o tome savetujem“, otkrio je Boban.

Kažu da godine muškarcu daju poseban šmek, a Boban (51) nam je za kraj to i potvrdio.

„Lepe žene mi kažu da sam simpatični deda. Što se tiče izreke ’Bez starca nema udarca’, u potpuno bih se složio sa tim, samo što bih poentirao da sam ja oženjen čovek. Mislim da devojke koje su malo mlađe vole iskusnije, starije muškarce. Ipak, da ponovim, ja sam oženjen čovek, i nijedna žena me u tom smislu ne zanima osim moje supruge“, zaključio je Rajović.

