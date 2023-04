VIDELA SAM GA NA TELEVIZIJI I SHVATILA DA MORAM DA GA UPOZNAM: Tamara izlaganjem dovela Moku do ivice SUZA, a ovako je sve POČELO!

Zoran Moka Slavnić i Tamara Nikezić prilikom gostovanja na jednoj domaćoj televiziji, progovorili su o svojoj ljubavi i priznali kako su se upoznali.

foto: Printscreen

Nedavno su priznali javno svoju vezu a sada su i otkrili detalje kako je sve počelo.

foto: Printscreen

- Relativno skoro smo se upoznali, jedanaestog marta. Kada su otišli prijatelji koji su večerali kod mene, upalila sam televizor i ugledala njega u nekoj emisiji, zaintrigiralo me je šta će da priča. I ranije sam pratila nešto kroz medije, ali se nisam specijalno implementirala i interesovala. Tada sam pomislila: "Moram ovog čoveka da upoznam". Želela sam da upoznam toliku božansku ljubav koju ima u sebi. Sutradan sam zvala sestru i rekla da želim da me upozna sa njim koja mi je rekla da je težak i nezgodan čovek i da moramo da se najavimo. Ja sam tu rekla da me ne vaspitava i da ću naći načina sama da dođem do telefona ako hoću. Sutradan me je pozvala i prenela mi da me je pitao šta čekam, da se obujem i krenem., Kada smo se sreli sve je bilo spontano i neobavezno - govorila je Tamara sa osmehom na licu.

foto: Printscreen

Operska pevačica odgovorila je zlim jezicima koji su komentarisali razliku o godinama, dok je Slavnić otkrio koliko je srećan zbog upoznavanja Tamare.

- Pozdravljam sve dušebrižnike, neka ne brinu. Meni godine uopšte ne smetaju, uvek sam imala starije od sebe. Govorili su da sam gerantološka sestra, neka sam, bar sam olimpijskom šampionu, a one su tamo nekom nebitnom i to za male pare. Moka je po duhu mlad, kao da ima 45 godina. Zadržao je to mladalačko u sebi... Živi sa lakoćom i to treba od njega naučiti - rekla je Tamara.

foto: Printscreen

- Ja sam srećan čovek jer je ona moj zgoditak na lutriji, ja nisam njen kada su godine u pitanju. Nama je dosta što smo srećni zajedno, ne želimo da publikujemo našu ljubav ali eto sada i zbog Zadruge smo u žiži javnosti. Tamara je ekstremni emotivac samo to dobro prikriva. Oboje smo ostvareni i možda smo zbog toga kliknuli. Godinama sam bio trener, muka mi je od komandovanja, sada treba da vidim kako to izgleda kada meni neko komanduje. Ona je živa vatra! Zaista je specijalna - rekao je Moka kroz smeh i dodao:

foto: Printscreen

- Jako je brižna, ne da mi da plačem. Stalno me obilazi, sa mnom je konstantno. I kada joj ne dam, ona dođe. Sitnice čine život, a ona mi ih stalno priređuje. Ne znam kako da pričam o njoj a da ne ispadne da je hvalim. Preko telefona sam se već zaljubio u nju! Čekao sam je na vratim i kada sam je video pomislio sam: "Da li je ovo moguće?".

foto: Printscreen

Kurir.rs

Bonus video:

01:04 Moka Slavnić se obraća Kristijanu povodom ubistva Olivera Jovanovića!