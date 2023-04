"SAD IMATE ISTU KAO MAJKINU SAMO MLAĐU I ZATEGNUTU" Rada Vasić progovorila o promeni pola Mike i Gibe, otkrila DETALJE operacije

Rijaliti učesnica Rada Vasić prvi put javno otkriva kako su njeni sinovi Mika i Giba promenili pol, oni su sada Ivana i Ana.

- To su moja deca, ja prvo gledam da su one srećne, da su mi žive i zdrave, a ko se smeje nek se njima vrati. Ničije dete ne diram, ničije dete ne ogovaram, ja sam majka i mene to boli. To što su one promenile pol, to je sve normalno sada, njih dve će nekada i o tome javno pričati. One žive u Nemačkoj, sa njima se čujem dva-tri puta dnevno i sada kada je Rade, moj muž, u bolnici ja se sa njima čujem čak i češće. Njih dve se ne plaše nikoga, nisu one prve koje su promenile pol, to je jača sila, one trebaju da se pojave u javnosti. Zahvaljujući doktorima one su sada prave lepotice, liče na majku.

- One liče na mene, ali samo nemaju moj jezik, ja imam britak jezik i to je to, one ga nisu nasledile od mene. Ja sam sve ovo podržala i ko podržava moju decu, podržala ih je i cela familija. Ako podržavaš mene i moju decu tebi su otvorena moja vrata, a ako ne podržavaš, vrata su ti zatvorena! Ne mogu ja da podržavam nikoga ko ne podržava moju decu, cela familija ih je podržala, ja sada imam pet ćerki i jednog sina, cela porodica mi je rekla, ako je vama lepo nama je još lepše, da ste vi meni živi i zdravi, ko se smeje nek se smeje, a vi gledajte vaše... I komšiluk podržava sve i to mogu da pozovem da vidite, sve kuće naši Srbi, sve kuće oko nas. Svi nas podržavaju, oko naše kuće su više i naša familija nego što su komšije. Pisali su po kometarima da sam ja kriva. Za šta sam ja kriva? Šta ja mogu da budem kriva? Ne znam da li je narod svestan kako ja kao majka mogu da budem kriva za to - pričala je Rada za Skandal.

- Je I sam ja znala kad sam ih pravila kako ću da ih napravim. Ja sam kao i svaka normalna žena imala s*ks i ostala sam trudna. Potrefilo se da sam dobila blizance, možda se to desilo zato što sam dobila blizance. Imam sve društvene mreže i gledam i po inostranstu a i ovde kod nas kako se deca rađaju, pa budu sastavljena. Zalepljena deca blizanci. Koja majka to voli? Pa zar sam ja kriva za to? A imala sam s*ks, zatrudnela sam, a šta sam mogla da znam šta sam napravila. Ali kako naši ljudi kažu, šta seješ to i žanješ - priča Rada Vasić.

Rada je pre porođaja rekla ako bude rodila ćerke da će da ih ostavi u bolnici. Međutim, rodila je sinove i nije ih ostavila u bolnici.

- To sam ja kao jezičara rekla, ne bih to nikada uradila, pa kučka rodi kučiće pa ih čuva. Kada sam rodila Miku i Gibu Rade im je dao imena, po njegovom i po mom ocu. Mene je darivao sa dva zlatna zuba, a Mika i Giba su mi kasnije platili da te zube skinem i da stavim nove krunice. Ta dva zuba sam odnela kod zlatara i uzela privezak. Ne mogu da kažem gde su se njih dve operisale, neka to bude mala tajna, a ko hoće informacije neka dođe kod mene da ga savetujem gde treba da ode da odseče onu stvar. Pozdravljam hirurga, one su srećne, presrećne i zadovoljne. Imaju istu kao majkinu, hirurg im je još bolje napravio, pravu novu, ako može desetka ili neka veća ocena, dala bih i veću ocenu, samo neka su mi one žive i zdrave. Rekla sam njima mamina je ostarila, njihova je lepša od mamine. Njihova je zategnuta, a ja sam ih videla. Kome će da pokažu ako neće da pokažu majci. Rekla sam, sine ista kao moja, ista kao mamina, samo što je vaša bolja, nova, zategnuta, mama rodila pa nije. Pet godina su trajale pripreme za sve to, znači prvo su išle kod psihologa, pa kad je psiholog dao odobrenje uradile su silikone, nije neki veliki broj ali će biti sve veći i veći, jer se silikoni menjaju, nakon toga su uradile operaciju promene pola, operacija je trajala osam sati. Ja sam bila prisutna i čekala sam i tresla sam se, to može da zna samo neko ko je majka. Nisu radile operaciju u isto vreme, a koja je uradila prva ja to ne mogu da kažem. Inače, njih dve imaju sada monogo bolji posao, sede u kancelariji i nisu više frizerke, jedna od njih dve se udala, a kad bude ova druga došla i rekla da ima dečka za koga se udaje, ja ću da je podržim - ispričala je Rada Vasić.

