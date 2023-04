"POČELA JE KRV DA IZLAZI NA RANU" Darko Lazić iz bolnice otkrio kroz kakvu je DRAMU prošao: Lekari morali da mu seku MIŠIĆE

Darko Lazić će se oporavljati i cele ove nedelje u bolnici. On je nakon što je operisao želudac, dosta smršao pa je rešio da uradi estetsku intervenciju odstranjivanja viška kože. Rutinska operacija se iskomplikovala i to na taj način zato što su lekari morali da seku i mišiće Darkove trbušne duplje.

Kako je izgledalo na početku, on je otpušten na kućno lečenje jer se mislilo da je sve ok. Međutim, Lazić je zbog najosnovnijeg kretanja po kući dobio komplikacije. On je ostao sam, pošto je Kaća morala da ode nešto da završi i odmah je pozvao telefonom da joj kaže da je počeo da krvari. Kaća se odmah vratila i otišli su u bolnicu.

foto: Printscreen

- Dobio sam krvarenje, odnosno dobio sam neki hematom koji je krvario. Počela je krv da izlazi na ranu i morao sam hitno nazad da odem na mirovanje i to je to. Bukvalno je tako, nije ništa bilo sad ono, mora da se miruje, ako se ne odleži može da dode do sepse. I to bi već bilo ozbiljno - priča Darko za Scandal.

kurir.rs/skandal

Bonus video:

05:00 Darko Lazić o operaciji