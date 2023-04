Pobednik takmičenja "Zvezde Granda" Mahir Mulalić nedavno je hitno operisan.

On se oglasio iz bolničke posatelje, a fotografija koju je objavio na njegovom Instagram storiju uznemirila je njegove fanove. Glava mu je cela u zavojima, a on je objasnio kakvu je intervenciju imao. Mahir je, naime, operisao uvo. Sudeći prema njegovim rečima, hirurški zahvat nije bio strašan i on se uspešno oporavlja.

- Ovim putem bih se zahvalio svima koji su mi poželeli brz oporavak. Naime, imao sam hitnu operaciju levog uha. Sve je okej, problem je rešen, a mi se uskoro zabavljamo i družimo na mojim nastupima. Ostanite mi živo i zdravo- objasnio je Mahir.

Inače, Mahir je nedavno raskinuo sa devojkom, a obijen mu je i auto.

- Jednostavno za ovaj posao treba mnogo razumevanja i to je to, a i sam po sebi sam težak i komplikovan. Nekad zbog toga samog sebe nerviram i treba naći drugu stranu koja će to sve razumeti, pogotovo kada izlazi pesma tad je stvarno ludnica. Tada sam sedam dana prisutan, a nisam prisutan. Znači manjka razumevanja sa druge strane. Verovatno ima i toga da ja ne razumem i tuđe potrebe, ali odgovara mi trenutno da budem sam, lepo mi je, taman - priznao je pevač.

Mahir je, inače, pobednik takmičenja "Zvezde Granda" 2021. godine. Njegov mentor je bila Marija Šerifović, a tokom takmičenja mu je preminula majka, koja ga je dok se nije razbolela podržavala dolaskom u studio.

