"AKO MNOGO RADITE NA KOMPJUTERU, PAZITE SE OVOG RETKOG SINDROMA!" Pevačica nakon hitne operacije ruku upozorila na OVO

Pevačica Izvorinka Milošević suočila se sa retkom medicinskom pojavom, sindromom karpalnog tunela, koji je prouzrokovao trnjenje i oduzetost ruku.

Kako je otkrila u RTS "Ordinaciji", nije shvatila ozbiljnost svojih simptoma sve dok joj se ruke nisu počele oduzimati. Iako je lekarka preporučila vežbe, one nisu donosile poboljšanje, a Izvorinka je čak ispustila šolju sa kafom i mikrofon na koncertu, što je bilo zabrinjavajuće.

Na kraju, Izvorinka je odlučila da se podvrgne operaciji, koja joj je uspešno vratila funkciju ruku. Izvorinka je čak i pevala na operacionom stolu.

Pevačica je u svom gostovanju kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije otkrila više o ovom zdravstvenom problemu koji ju je prvi put uydrmao pre 13 godina.

foto: Kurir Televizija

- Trnjenje ruku to je karpalni sindrom. To nema veze sa godinama, već sa profesijom kojom se baviš. Ako mnogo držiš mikrofon ili mnogo radiš na kompjuteru i non stop su ti ruke u grču. Ima i onih ko nikada ne boli od karpalnog sindroma, a ima i onih kao ja, ko jako mlad nagrabusi skroz. Potražila sam pomoć i otišla kod mikrohirurga. Posle svih mogućih alternativnih tretmana, fizijatra, vežbi, raznih anti kortikosteroida, melema, odlučila sam se za hirurgiju. Ona je rešila problem utrnulih ruku.

02:24 AKO MNOGO RADITE NA KOMPJUTERU, PAZI TE SE OVOG RETKOG SINDROMA! Pevačica nakon hitne operacije ruku upozorila na OVO

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs