OVO JE PRVA ŽENA OGNJENA AMIDŽIĆA! Bila je poznata voditeljka, a onda naglo NESTALA i promenila PROFESIJU!

Kao bomba odjeknula je vest da je Ognjen Amidžić stupio u vezu sa svojom koleginicom iz emisije Minom Naumović.

Voditelj se pre godinu dana razveo od manekenke Danijele Dimitrovske, sa kojom ima sina Matiju.

Danijela nikada nije krila koliko joj je razvod teško pao, te je na televiziji Kurir priznala da je to bila smrt bez umiranja.

- Razvod je jedna od najbolnijih stvari koja može ljudima da se desi. U najužem krugu svojih prijatelj, kada se šalim, kažem da je to smrt bez umiranja. To baš boli, kada umrete to je kraj, a ovo boli. Sve dok ne prođe to boli, a nikada ne znate kada će da prestane, nema potpisanog papira za to. To je sve pravo na izbor i hvala Bogu jer imamo pravo da biramo za koga ćemo se venčati, rastati, itd. To je odluka koja se dugo kuvala. Potičem iz patrijarhalne porodice, roditelji koju su 37 godina zajedno. Za odluku o razvodu mi je trebalo dugo vremena, ali kada sam je donela onda sam bila sigurna. Moj bivši partner i ja smo u korektnim odnosima zbog deteta. Naravno da nije prijatno kada svi imaju pravo to da komentarišu, ali sama sam to dozvolila jer se bavim javnim poslom.

Malo ko se seća da Amidžić pre Danijele, ima još jedan brak iza sebe, takođe sa koleginicom u to vreme, Milicom Marković.

Milica je u tom trenutku bila voditeljka, koja se retko sa Ognjenom pojavljivala na javnim događajima što je oduvek bilo intrigantno.

Milica i Ognjen su se 18. juna 2006. godine zakleli na večnu ljubav u manastiru Kaona između Valjeva i Šapca, a građanski brak su zaključili u jednom popularnom restoranu, gde se sjatilo pola estrade.

Tek posle razvoda 2010. godine nestalka je sa kavne scene, a nešto kasnije se pojavila u medijima kao komunikacijski ekspert kako bi najavila jedan skup u Sarajevu.

Milica je postala menadžer za korporativne komunikacije i za jedan ženski magazin, otkrila je šta je za njun uspeh.

- Upravo osećaj mira koji postigneš ili ne postigneš u toku jednog dana ili kumulativno tokom života. Kada znaš da si dao sve od sebe da postaneš najbolja verzija sebe, ne samo za sebe već i radi drugih. I kada taj osećaj traje.

