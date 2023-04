MOKINA DEVOJKA POSETILA NJEGOVU BIVŠU ŽENU U DOMU! Tamara Nikezić progovorila o Slavici "Dosta je propatila"

Nekadašnji košarkaš Zoran Moka Slavnić već neko vreme je u vezi sa 27 godine mlađom Tamarom Nikezić, solistom opere.

Sada se neretko oglašava i Tamara, a kako smo saznali, ona je čak posetila Mokinu bivšu suprugu Slavku.

- Slavica je pripremila pismo koje treba da se preda uz paket Zvezdanu za Vaskrs. Moka je u Sokobanjaskoj i ne može fizički da ode. U jednom neobaveznom razgovoru mi je rekao da mora da se ode po pismo i ja sam rekla da nema problema i da ću ja otići po njega. Dao mi je broj telefona i ja sam sinoć pozvala ženu. Divno smo razgovarale i dogovorile se da danas dođem - počela je Tamara i dodala:

- Bila sam oko pola pet popodne danas kod nje u domu i bila jedno sat i po vremena. Majka je majka. Ona je žena dosta propatila i zaslužila je makar neku osnovnu i elementarnu ljudsku pažnju. Bila je doterana, sveže ofarbana kosa, našminkana sa nalakiranim noktima. To je žena puna života koja zrači i pleni. Daleko je ona od bolesnog, potpuno je zdrava. Ima problema sa pritiskom, što je i normalno. Apsolutno joj ništa ne fali, žena normalna. Sticajem okolnosti se nalazi tu gde se nalazi, ali čim Zvezdan izađe ona neće više biti u domu. Dom nije rešenje jer ona nije bolesna i nije za te uslove. Rekla mi je: “Jao, jedva čekam da idem u kafić i pozorište.”

Moka je svakodnevno u žiži interesovanja zbog njegovog sina Zvezdana Slavnića, koji je u "Zadruzi" sa ljubavnicom Anđelom Đuričić i bivšom ženom Anom Ćurčić.

Ona ističe da je uvek tu za Moku i da sa njim proživljava sve ono što i on.

- Ne znam šta sam to uradila da izazovem toliko divljenja kod ljudi. To što sam otišla je valjda normalno, po meni. Ako ja živim sa čovekom koga sam izabrala pri čistoj svesti, niko mi nije prislonio pištolj na glavu, sasvim je prirodno da delim njegove i tuge i radosti. To je život. U suprotnom, taj odnos nema smisla. Tako sam odrasla i za drugačije ne znam - priča ona i otkriva da li se legenda košarke ljuti na svog naslednika:

- Ne ljuti se na Zvezdana, ali se nervira što je ishitren i eksplozivan, ali to je njegov temperament. To mu ona zamera, ali naravno sa najvećom ljubavlju priča o svom detetu i mužu, to jest Zoranu. Iz našeg razgovora sam zaključila da je Zvezdan kao dete imao sve, apsolutno sve.

Nikezićeva je otkrila i šta misli kako će se slagati sa Zvezdanom kada bude izašao iz rijalitija.

