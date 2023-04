"ŠTA GLEDAŠ U MENE, TI JADNA DUŠO" Bivša ljubavnica Miroslava Ilića napisala pesmu, posvetila je pevaču, svaka reč ko BRITVA seče

Mirjana Antonović, bivša ljubavnica Miroslava Ilića, s kojim se sudi zbog dokazivanja očinstva nad njenim sinom Devinom, na Fejsbuku je podelila pesmu koju je napisala, a mnogi su odmah prokomentarisali da ju je možda posvetila svom nekadašnjem partneru.

- Ovu pesmicu sam sinoć napisala. Možda vam se dopadne - rekla je Mirjana.

Podsetimo, Mirjana se već godinama, u ime svog sina Devina, bori da dokaže da je Miroslav Ilić otac njenog deteta. Taman kada je mislila da je pobedila, odluka je preinačena i predmet ponovo vraćen u proces.

Nedavno su imali suđenje gde su se bivši ljubavnici gledali oči u oči. Antonovićka je posle suđenja otkrila šta joj je pevač rekao kada su se sreli ispred sudnice.

- U prolazu mi je rekao: "Šta me gledaš, Antonovićka". Gledam kakve gluposti izvodiš, kad ćeš da prestaneš. Oladi malo - otkrila je Antonovićka.

Ni sam Devin ne želi da odustane od toga da dokaže da je Miroslav Ilić njegov otac, a kako je Mirjana istakla, sada je već sve postalo stvar principa.

- On će se boriti do kraja. Njemu sada ne treba otac, sada je on otac, ali nije zbog toga, ljudi ne mogu da shvate da je princip u pitanju. I ne mogu da shvate da nisam ja ta koja tuži Miroslava, jer ja sam 20 godina ćutala, nikome ništa nisam govorila - ispričala je nedavno Antonovićka za 24sedam.

