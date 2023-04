EMOTIVNI KRAHOVI OGNJENA AMIDŽIĆA! Prva žena ga ZAPROSILA, u braku mu čitala BUKVICU, u drugu se zaljubio gledajući u njenu fotku

Kao bomba odjeknula je vest da voditelj Ognjen Amidžić ima novu devojku, da je već mesecima u skladnoj vezi sa 20 godina mlađom novinarkom Minom Naumović.

Kako smo već pisali, Ognjen i Mina su vezu započeli dva meseca pošto se razveo od manekenke Danijele Dimitrovski, s kojim ima sina i, pored toga što zajedno rade, njih dvoje navodno već i zajedno žive.

Ako Amidžić planira brak sa mladom novinarkom to bi mu bio treći, a u prva dva je doživeo emotivne krahove.

Prva supruga Ognjena Amidžića bila je Milica Marković, koju je takođe upoznao zahvaljujući poslu.

Kako je tada priznao, više puta je pokušao da veri svoju izabranicu, ali je na kraju ipak ona zaprosila njega.

- Bio sam na turneji sa "Flamingosima" i Milica mi je poštom poslala verenički prsten koji je sama odabrala i kupila. Ostalo mi je samo da joj ga svečano predam kad se vratim. Pre toga sam joj nekoliko puta rekao da bih voleo da se uda za mene. Za to mi je inspiracija dolazila obično u vreme večere. Ona skuva špagete i svečano postavi sto, a ja, čim sednem, počnem da je zasipam izjavama ljubavi. Uvijeno sam je prosio najmanje sto puta i na kraju je ona napravila odlučujući potez - ispričao je tada Ognjen.

Venčali su se 24. juna 2006. godine u manastiru Kaona kod Šapca, a nekoliko dana kasnije u Beogradu su proslavili svoju sreću u jednom restoranu sa čak tri stotine zvanica.

- Ja sam sebi još odavno utuvio u glavu kako bi trebalo da se oženim do tridesete godine i to sam ostvario. U tom momentu želeo sam venčanje, jer sam pronašao pravu osobu s kojom sam bio u vezi tri i po godine i to je bila prava odluka. Prepoznao sam da je Milica ta, takve stvari se prosto osete, ljubav je nemoguće objasniti, jednostavno se dogodi - rekao je voditelj u jednom razgovoru s medijima nakon druge godišnjice braka.

Milica nije volela da se eksponira u javnosti, ali je jednom ispričala da veruje da žene dobijaju na ceni ako ih stalno uče pameti, pa je s vremena na vreme Ognjenu čitala bukvicu.

- Grdim ga zato što sve obaveze svaljuje na mene. Glavni je krivac što u stanu imamo samo dve stolice iako smo se uselili pre godinu dana. Pošto ja radim sve drugo, njemu sam prepustila uređenje enterijera, ali on ni sa tim nije u stanju da se izbori - otkrila je tada Milica, a prenela je Gloria.

Posle četiri godine braka razveli su se i izdali su jedno saopštenje u kome su objasnili da im se ljubav ugasila, ali i da će zauvek ostati u prijateljskim odnosima.

Posle Milice, top model Danijela Dimitrovska osvojila je srce srpskog plejboja. Danijela i Ognjen venčali su se 2012. u Bogorodičinoj crkvi u Zemunu, a 2013. dobili su sina Mateju.

Ognjen je u više navrata istakao da je u srećnom braku sa Danijelom Dimitrovskom, a svojevremeno je otkrio kako je njihova ljubav počela.

- Ja sam se u Danijelu zaljubio kada sam prvi put video njenu fotografiju u novinama. Za mene je to najlepša žena. Naravno da sam bio svestan u šta se upuštam, ali ona je zaista posebna i drugačija i neko ko ume dobro da se ponaša. Ima čvrst i ispravan stav i nikada me nije dovela u neku neprijatnu situaciju - ispričao je Ognjen svojevremeno.

I sa Danijelom, baš kao što je sa Milicom, Ognjen je dao obaveštenje za javnost o razvodu posle 10 godina braka.

"Želimo da vas obavestimo da smo odlučili da se raziđemo, a odluku o razvodu smo doneli zajedno. Mi ćemo ostati u prijateljskim odnosima zarad interesa našeg sina, a ovim povodom se više nećemo oglašavati, niti davati izjave. Za naš razvod nije kriva treća osoba, pa nema mesta dodatnim spekulacijama. Zahvaljujemo se svim medijima na dosadašnjoj saradnji i molimo vas da poštujete odluku da ne govorimo o ovoj temi", navodi se u zvaničnom saopštenju.

