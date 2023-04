ANA IZNELA SKANDALOZNE DETALJE IZ ŽIVOTA SA ZVEZDANOM! U sve umešana i deca, Zorica Marković ZANEMELA od šoka!

Ana Ćurčić nije prestala sa izlivom besa i loših emocija prema Zvezdanu Slavniću, te nije prestala da priča o njemu i životnim problemima koje je proživela sa njim.

- Ja sam za njega, ne premija, nego vidi! I upadneš u kandže manipulatora i svega i sje*eš život! Druže, to te boli što sam došla, što znaš šta sam i ko sam! - rekla je Ana.

- Njih dve su dotrčale kod mene da me teše! Svaki dan me zove da vidi kako sam! On i ne zna da nisu mogli da ga smisle moja deca od kad se vratio, da ga smisle! Sin mi nije takav, on mi nikad to ne bi rekao! On i Iva su kao dva creva i onda meni to Iva kaže! Leži kaže ceo dan, a ti mama ideš i lomiš se... A Slavku obožavaju! Znaš ti koliko Slavica voli moju decu bre, bukvalno kao baku je gledaju! što ti to sve ne kažeš, nego pričaš da sam kur*a da sam tukla majku. Ovo Hičkok ne bi režirao! - nastavila je Ana.

- Ja ostajem nema. O strahu da ne pričam! On je veliki Zvezdan, za foteljom, za crnim stolom. Slobodno sedi, vodi priču! Ali, kad bi me video sa drugim dečkom bio bi problem! - rekla je Ana.

- Taj nikoga ne voli, samo sebe! Veruj ti tvojoj Ani! - nastavila je.

- Izvini Zoko, mene moja prošlost boli! Ja sam ti lepo rekla, ja ni jedna vrata nisam du*etom zatvorila, a druga stvar ni iz jednog odnosa nisam izašla, a da sam ovako izašla! Veruj mi što je Cecina pesma ''Dužan si mi brdo para'', ali ne para- para! -nastavila je Ana.

- Znaš šta je tu poenta, što samo ja znam kad konstatuje koliko on to stvarno misli. Mislio je eto sad ćeš kupiti stan i završili smo! Znaš kad mi je rekao ''Nisi valjda došla ovde za siću!''

- I jao, i jao majko Božija! - odgovorila je Zorica.

