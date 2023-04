IRMA PRIZNALA DA JE IZ ISLAMA PREŠLA U PRAVOSLAVLJE?! Sejranićevu napali da "imitira" Dejana Dragojevića, ona se nesvesno IZLETELA

Irma Sejranić uveliko se sprema za najradosniji praznik u godini što je uzburkalo domaću javnost, jer je ona islamske veroispovesti.

foto: Damir Dervišagić

Na Instagram profilu pohvalila se bojama za jaja, ali i napisala poruku kojom je zaintrigirala sve i odala njen navodni potez promene vere.

- Poštovanje i prijateljstvo! Moj izbor je moj! Ne zaboravite da ja i sada i volim i poštujem sve!

Svi izgledi su da je bivša zadrugarka nalik svom kolegi iz Zadruge, Dejanu Dragojeviću, promenila veru, ali u ovom slučaju, ona je iz islama prešla u pravoslavlje.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir je stupio sa njom u kontakt ali pevačica nije želela još uvek zvanično da se izjašnjava.

Iako nije potvrdila za medije, Sejranićeva se dopisivala sa pratiocima na Tiktoku gde su je optužili da kopira Dejana kako bi postigla medijsku pažnju, a ona, poznata po britkom jeziku, u svom stilu je napisala:

- Velike su razlike između mene i Dejana, ja po prvi put u životu radim nešto radi sebe. Veruj mi, ja priznajem, za razliku od svih, bez rijalitija, bez ičega. On je ćutao, pravio mene budalom pred milionima radi plasmana. Bilo pa prošlo mene to ne zanima, odavno je sve iza mene. Svima želim svu sreću, a vi šta ćete a mislite apsolutno me ne zanima - napisala je Irma.

foto: Printscreen