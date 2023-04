"VIŠE VOLIM DA PEREM SUDOVE NEGO DA IDEM NA SUD" Lukas otkriva zbog čega se ne pojavljuju prava imena u filmu o njegovom životu!

Pevač Aca Lukas kaže da je zadovoljan kako se odvija snimanje filma o njegovom životu "Kafana na Balkanu". On kaže da će film biti promovisan pored Beograda i u drugim većim gradovima.

- Mesecima pričam da to nije klasičan film o mom životu. Ja nisam Nikola Tesla, nisam ništa izmislio, osim dobrog provoda i muzike. U filmu nisi prava imena, naravno. Glumci su sjajni, maestralno je odrađeno, gledao sam neke scene. Premijera je na moj rođendan, 3. novembra. Ipak je muzika ono primarno čime se ja bavim. Biće sjajna priča, posle premijere u Areni će biti održan i koncert u Areni. To će biti urađeno sa simfonijskim orkestrom. To ćemo uraditi i u drugim gradovima, ne samo u Beogradu. Puno je anegdota. Čak sam čuo i neke koje se nisu desile - rekao je Lukas u "Novom jutru" i dodao:

- Smislili su ime Peđa, iz razloga što nije priča koja treba da se vezuje za život. Umetničke slobode su čudo, neću da dovodim u pitanje sutra da se neko povlači po sudovima ili tako nešto. Više volim da perem sudove, nego da idem na sud. Imam nekoliko sporova sa novinarima, negde sam ja pogrešio, negde nisam. Ima i sa ove i sa one strane da ne valja. Nekad sam pričao da mogu sve da radim, pa i da perem sudove, a sad bih radije da perem sudove, nego da idem na sud - poručio je pevač u ''Novom jutru'' i otkrio kako će ove godine provesti Vaskrs.

- Za Vaskrs odmaram, biću tu sa familijom. Malo ćemo da farbamo jaja, a onda cu posle Vaskrsa da čistim telefon od farbanih jaja i čestitki. Kako da im odgovorim kad ja nemam ta jaja u telefonu. Moj telefon je kao kokošinjac, ne mogu do septembra da ga očistim od jaja posle.

Podsetimo, u filmu glavnu ulogu igra Mladen Sovilj.

