UDAJE SE TRUDNA TAMARA MILUTINOVIĆ! Zvezda Granda i fudbaler organizovali venčanje na IMANJU njene koleginice! Evo kada je SVADBA!

Tamara Milutinović će se za desetak dana zavetovati na večnu ljubav svom vereniku Darku Jevtiću, s kojim očekuje i bebu!

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, trudna pevačica će se za fudbalera udati 24. aprila i to na imanju Nataše Bekvalac u Čeneju, gde se svojevremeno udala i njena koleginica i bliska prijateljica Katarina Grujić. Tom prilikom će biti organizovano samo građansko venčanje i to u najužem krugu porodice i prijatelja, dok će veliko slavlje za brojne prijatelje i kolege uslediti posle porođaja, na proleće ili leto sledeće godine.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Tamaru je Darko iznenadio spektakularnom veridbom u februaru, kada je od njega dobila i verenički prsten. Sve se dogodilo uoči njegovog rođendana, za koji je Tamara spremila specijalnu žurku svom dragom, a tada je i on odlučio da joj stavi prsten na ruku. Ona je tom prilikom i priznala da pripremaju venčanje, ali nije otkrila sve detalje.

foto: Damir Dervišagić

- Zakazali smo samo opštinsko venčanje u krugu naše porodice, neću nositi venčanicu, samo neku belu haljinu. Kad budem imala više informacija, tada ću sve otkriti, još ne znam tačno kada će biti. Dogovorili smo se da obavimo opštinsko venčanje, jer ne treba da se čeka duže od godinu dana. Planiramo svadbu, ali još nisam sigurna kada će biti, možda maj, jun sledeće godine - rekla nam je nedavno pevačica i dodala da se nada da je Darko njena ljubav za ceo život:

- Ja se iskreno nadam da jeste, to sad u današnje vreme i ne može da se garantuje, ali da smo se našli, našli smo se. Da će nekada doći do kraha, ja iskreno ne verujem, a ne veruje ni on jer ne bismo se ni uzimali da mislimo tako. Želimo veliku porodicu i mislim da ćemo zajedno prevazići svaki težak korak - istakla je pevačica, koja će kroz nekoliko meseci postati majka.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/A. Panić

Bonus video:

00:58 Verila se Tamara Milutinović