"NEKA MI SE SKINE S GRBAČE, BIJEM PESNICAMA" Bojan Simić priznao da li ga UBIJA to što BIVŠA ima NOVOG DEČKA, a oni ga RASKRINKALI

Dušica Jakovljević u emisiji "Narod pita" pročitala je pitanje Bojanu Simiću, pa su zadrugari komentarisali njegov zadatak sa Ivanom Šašić.

foto: Printscreen/Zadruga

Kako si se osećao kad je Ivana rekla da ima dečka? - pitala je Dušica

Nije mi bilo svejedno, ali želim joj svu sreću neka uživa i sve najbolje. Mi se skoro godinu dana nismo videli - rekao je Bojan

Je l' ti endostaje? Je l' bi volela da ti se bacila u zagrljaj kad si klekao? - bilo je sledeće pitanje

Pa ne. Ne znam št abi bilo, ja poštujem sve. Neka nastavi svoj život, ali neka mi se skine sa grbače. Ja pričam rečima, bijem pesnicama i je*em ku*cem. Samo neka mi se skine sa grbače - odgovorio je on

foto: Ana Paunković

Meni je bilo logično da mu nije svejedno, ali da on u toj stiuaciji mi ne ide u glavu da dozvoli sebi da se zbog četiri piva našali sa njom - rekao je Marinković.

Možda je kroz zadatak hteo da kaže ono što zaista misli. On sad može reći da je zbog zadatka. Ubeđen sam ja da je on voli i dalje i da bi joj to rekao i bez četiri piva - rekao je Car.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

Ja sam učestvovao u zadatku i ja sam inicijator zadatka. Meni je misterija kad on njoj izjavljuje, a ona njemu kaže: "Da voliš me kao što imaš krokodile". Nijedna žena koju ne zanima neće tako odgovoriti. Meni je misterija ona, a ne on - rekao je Zola.

Zatim je Lepi Mića skočio na Lazara Čolića i napravio haos urlicima koji se nisu razumeli.

Kurir.rs/ Pink

Bonus video:

00:31 NA KORAK DO P*RNO SKANDALA! Teodora Džehverović OTKRILA sve o S*KSI slikama koje je slala Anđelu! (KURIR TELEVIZIJA)