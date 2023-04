Travellandova SPECIJALNA PONUDA za Hurgadu! Letnji odmor u Aprilu i Maju od 499 €

Egipat je destinacija u kojoj možete uživati u kupanju i sunčanju i tokom prolećnih meseci. Doživite Crveno more, uživajte u all inclusive usluzi, odaberite hotel koji će biti baš po vašim željama, a organizaciju prepustite profesionalcima. Agencija “Travelland” izdvaja Last minute ponude za putovanje u Hurgadu tokom Aprila i Maja. Aranžmani na 8 dana direktnim čarter letom mogući su već od 23.4. i to po ceni od 499 evra. Ista cena odnosi se i na termine: 7.5-14.5. / 14.5-25.5.

Ukoliko se odlučite na boravak od 6 noćenja, najniža cena je 610 evra sa polaskom od 28.4. U ponudi su i aranžmani na 9 i 10 noćenja tokom aprila i početkom maja. Raspoloživi termini: 28.4-09.5. / 30.4-10.5./ 2.5-9.5. / 2.5.-12.5.

foto: Travelland

Izdvajamo neke od popularnih hotel all inclusive usluge koji će vam obezbediti udoban I prijatan odmor:

Elysees Dream Beach 4* / AL – Hotel ima odličnu lokaciju, nalazi se u srcu Hurgade i udaljen je oko 5 km od aerodroma u Hurgadi, na par minuta hoda od početka šetališta, Memše. Pored hotela se nalaze restoran „Bulls" i kafe-bar "London Bridge". Na samo par minuta vožnje je od najpoznatijeg noćnog kluba Little Budha na Memši kao i Sakale (novog centra sa velikim brojem radnji, kafića i restorana). Privatna, peščana plaža "Dream Beach" nalazi se sa druge strane ulice, koja nije prometna. Ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu su besplatni za goste hotela. (cena za 7 noći od 499 evra; za 10 noći od 715 evra)

Sunny Days Resort 4* / AI – smešten u severnom delu Hurgade, na samoj obali Crvenog mora. Poseduje dve peščane plaže od koje je jedna u vidu lagune, a treća se nalazi na spoljašnjoj, levoj strain hotela sa dugačkim koralnim grebenom fenomenalanim za ljubitelje snorklinga (cena za 7 noći od 499 evra; za 10 noći od 755 evra;).

foto: Travelland

Royal Lagoons 5*/ AL - Hotel je parcijalno renoviran u periodu od 2016-2019.godine. Ekonomičnih 5*, odličan odnos cene i kvaliteta. Hotelski shuttle bus vozi goste do plaže (oko 5 min vožnje do plaže). Bar na plaži pripada all inclusive konceptu (užina i piće). Preporuka je za sve tipove gostiju koji žele lokaciju radi šetnje i kojima ne predstavlja problem što nije na samoj plaži. Hotel se nalazi na kraju uređenog šetališta, Memše, na drugoj liniji od mora, odmah pored Swiss Inn bungalova. Udaljen je oko 10 minuta vožnje od aerodroma u Hurgadi, oko 15 minuta vožnje od centra Sakale i Marine, na oko 10 minuta vožnje ka jugu od tržnog centra Senzo Mall. (cena za 7 noći od 529 evra; za 10 noći od 715 evra;)

Sea Gull 4* / AL – Najprodavaniji hotel poslednje 2 godine. Preporučujemo ga porodicama sa decom zbog sadržaja kao i onima koji žele da budu u centru Sakale i osete pravi duh Hurgade. Preporuka za sve tipove gostiju. Nalazi se u centru Hurgade, Sakali, na obali mora. Udaljen je oko 10 km od aerodroma u Hurgadi (oko 10 min vožnje) i 25 km od El Goune. Na par minuta hoda je udaljen od nove Marinei Sherry ulice, koja je preuređena u pešačku zonu. (cena za 7 noći od 549 evra; cena za 10 noći cena od 785 evra;)

Swiss Inn 5*AI - Hotel se nalazi se na kraju šetališta Memše i poznat je po jednoj od najlepših plaža na Memši. Sastoji se iz glavne zgrade koja se nalazi na plaži i bungalova koji se nalaze na drugoj liniji preko ulice koje su kompletno renovirane. Udaljen je na oko 10 minuta vožnje od aerodroma, i nalazi se između hotela Continental i Jazz Casa del Mar Beach. Usluga All Inclusive 24 sata kao i guest relation na srpskom jeziku. Peporuka za sve tipove gostiju kao i porodice sa decom, one koji žele pasivan ili aktivan odmor. (cena za 7 noći od 675 evra)

foto: Travelland

Mercure hotel 4* / AL - Bolji hotel sa 4*, ima jednu od najlepših plaža u Hurgadi. Preporuka za sve tipove gostiju naročito porodicama sa decom manjeg uzrasta. Hotel nema aqua park. Nalazi na samoj plaži u južnom delu Hurgade, oblasti Magawish. Udaljen je oko 8 km od aerodroma u Hurgadi (oko 10 min vožnje), oko 10 km severno od Sakale, oko 25 km severno od El Goune, oko 1 km severno od hotela Albatros Palace. Od Grand akvarijuma je udaljen oko 700 m južno, od tržnog centra Senzo Mall je udaljen oko 4 km, u blizini Memše, uređenog šetališta. (cena za 7 noći od 605 evra)

Caribbean World 5* / AL – ovaj hotelski kompleks se prostire na površini od oko 140.000 m2, na samoj obali u regiji Soma Bay. Preporuka za porodice sa decom kao i tipove gostiju koji žele odmor u okviru hotelskog kompleksa. Poznat je po jednoj od najlepših peščanih plaža u regiji Crvenog mora dugačkom oko 1 km i odličnom animacionom programu. (cena za 7 noći od 650 evra)

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

