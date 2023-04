SLAĐA PETRUŠIĆ OBMANULA NACIJU? Pre nekoliko dana objavila kako leži u lokvi krvi, a evo odakle je ta fotografija

Vest koja nije potvrđena da je Slađana Slađa Petrušić preminula, a koja je objavljena na društvenim mrežama na kojima komunicira sa pratiocima, glavna je tema javnosti, a mnogi se pitaju da li je bivša rijaliti učesnica obmanula fanove.

Naime, Slađa se najpre pre nekoliko dana oglasila iz bolnice, tvrdeći da je zadobila teške povrede noge tokom snimanja videa za TikTok. Tome u prilog, ona je na svom Fejsbuku podelila i fotografije iz bolničkog kreveta na kojima se vidi kako leži u lokvi krvi.

foto: Printscreen

"Operacija uspešna, tako kažu... Je*ao me TikTok izazov. Hvala doktorima", napisala je ona.

Međutim, fotografija koju je Slađana objavila već postoji na internetu, a nalazi se u članku koji su pisali strani mediji o ženi koja je zadobila teške povrede noge.

Podsetimo, na Fejsbuk profilu Slađane Petrušić stoji saopštenje za javnost u kojem stoji da je bivša učesnica "Parova" izgubila borbu za život.

-Sa tugom obaveštavamo da nas je sinoć napustila naša Slađa i otišla u bolji svet. Ona će biti kremirana, a pepeo razvejan po šumi jer je šuma bila njen život i živeće večno. Porodica Petrušić! Molimo novinare da nam se ne javljaju jer nikada nismo bili deo javnog života, a to je bila i Slađina želja, pa da je ispoštujemo. Hvala na razumevanju!- stajalo je u objavi na njenoj društvenoj mreži, a osoba koja je napisala ovo saopštenje predstavila se kao Slađanin brat.

I njeni prijatelji su se oglasili za Kurir i, kako su nam rekli, smatraju da je vest da je preminula samo Slađina još jedna neslana šala, na koju je ona sposobna.

Naime, Slađin prijatelj nije siguran da je njegova prijateljica preminula i smatraju da je reč o njenoj neslanoj šali.

- Znaš Slađu kako je luda, to je sigurno neki njen Tiktok prank. Mislim prvo bila je polomljena. Nije mogla takva izći iz bolnice, drugo ako je imala srčani pa kad bi stigla podeliti svoje sifre za društvene mreže da to neko objavi na njima. Meni to sve liči na lošu šalu - rekao je za Kurir Slađin prijatelj.

I Neven Ciganović Neven, takođe Slađin prijatelj, smatra da je ova vest samo jedna njena loša šala.

"Siguran sam da je ova vest još jedan od Slađinih Tiktok prankova. Znam Slađu jako dugo i znam da nekad može da pretera sa ovakvom zezancijom", rekao je Ciganović za Kurir.

kurir.rs